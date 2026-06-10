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США нанесли удары по батареям ПВО в районе Ормуза - РИА Новости, 10.06.2026
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01:06 10.06.2026 (обновлено: 01:15 10.06.2026)
США нанесли удары по батареям ПВО в районе Ормуза

США нанесли удары по иранским батареям ПВО и радарам в районе Ормуза

© AP PhotoАмериканский истребитель F/A-18E Super Hornet во время военной операции США против Ирана
Американский истребитель F/A-18E Super Hornet во время военной операции США против Ирана - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© AP Photo
Американский истребитель F/A-18E Super Hornet во время военной операции США против Ирана. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США нанесли удары по батареям ПВО и радарам в районе Ормузского пролива.
  • Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источник.
ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости. США при атаке на Иран нанесли удары по батареям ПВО и радарам в районе Ормузского пролива, сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источник.
"Американский чиновник: "Силы США атаковали несколько иранских систем ПВО и радиолокационных систем в районе Ормузского пролива", - написал Равид в соцсети X.
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