США нанесли удары по батареям ПВО в районе Ормуза

Краткий пересказ от РИА ИИ
- США нанесли удары по батареям ПВО и радарам в районе Ормузского пролива.
- Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источник.
ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости. США при атаке на Иран нанесли удары по батареям ПВО и радарам в районе Ормузского пролива, сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источник.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что упавший у берегов Омана американский вертолет Apache AH-64 был якобы сбит Ираном, и Штаты обязаны будут ответить на это. Оба пилота вертолета, как сообщалось, были спасены.
Позднее Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) заявило о начале ответных ударов по Ирану вслед за атакой на вертолет.