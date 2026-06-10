Краткий пересказ от РИА ИИ
- Профессор Массачусетского университета Ричард Вольф заявил, что США называют Россию и Китай врагами, хотя эти страны не представляют угрозы.
- Ричард Вольф отметил, что роль США как мирового гегемона сегодня могут оспорить многие страны мира.
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. В США сегодня называют Россию и Китай врагами, хотя вызов им бросают другие страны, заявил профессор Массачусетского университета Ричард Вольф в эфире YouTube-канала.
"У нас есть враги, которых мы называем Россией и Китаем. Но они ничего не сделали. Они не перекрывали Ормузский пролив. Китай, похоже, наоборот, старается убедить иранцев снова его открыть. А у России сейчас совсем другие заботы", — отметил он.
По словам Вольфа, роль США как мирового гегемона сегодня могут оспорить многие страны мира.
"США пытаются достичь невозможного — быть полицией в каждом уголке мира, который уже стал или может стать узким местом, вроде Ормузского пролива. Мы получаем урок, <…> который заключается в том, что маленькие, бедные страны — гораздо меньше и несравнимо беднее нас — могут бросить нам вызов. Мы превратились в слонов, которые не могут быстро двигаться. Впрочем, наверное, я несправедлив к слонам", — добавил эксперт.
Иран продолжает контролировать Ормузский пролив. В субботу КСИР рассказал, что атаковал четыре танкера, пытавшихся пересечь акваторию без его разрешения. Президент США Дональд Трамп же пригрозил продолжить блокировать иранские порты до достижения договоренности о мире.
Министр иностранных дел Сергей Лавров неоднократно заявлял, что Россия не вынашивает никаких агрессивных планов против стран НАТО и ЕС и готова письменно зафиксировать такие гарантии. В Кремле также подчеркивали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.