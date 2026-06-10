"Отвлекают внимание от Ирана". США выбрали новую цель

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости, Ренат Абдуллин. У Вашингтона очередные притязания на иностранные территории. На этот раз под прицел попал британский архипелаг Чагос, который американцы хотят купить. О том, что стоит за этими планами и чем все может обернуться, — в материале РИА Новости.

"Акт абсолютной слабости"

Согласно источникам британской The Telegraph, Дональд Трамп уже якобы всерьез обсуждал этот вопрос с министром финансов Скоттом Бессентом.

Если такая сделка и есть в планах, то как ее осуществить юридически — совершенно непонятно.

© AP Photo / Mark Schiefelbein Глава Министерства финансов США Скотт Бессент © AP Photo / Mark Schiefelbein Глава Министерства финансов США Скотт Бессент

Дело в том, что еще в 2019-м Международный суд ООН обязал Великобританию вернуть Чагос под суверенитет Республики Маврикий — бывшей колонии Соединенного Королевства. Лондон, хоть и с запозданием, предписание выполнил — в 2025-м. Правда, с условием: аренда на 99 лет острова Диего-Гарсия, крупнейшего в архипелаге. То есть формально он будет маврикийским, де-факто — британским.

Трамп англичан раскритиковал, назвав их решение "актом абсолютной слабости", и процедура передачи архипелага застопорилась. Теперь США хотят навязать свою сделку.

© Public Domain Атолл Диего-Гарсия архипелага Чагос в Индийском океане © Public Domain Атолл Диего-Гарсия архипелага Чагос в Индийском океане

Причина заинтересованности Вашингтона проста: на Диего-Гарсия находится совместная британо-американская военная база.

Не впервые

Территориальные притязания администрации Трампа уже стали притчей во языцех.

Публикация Дональда Трампа в социальной сети Truth Social Публикация Дональда Трампа в социальной сети Truth Social

Не далее как месяц назад президент США опубликовал карту с изображением Венесуэлы в цветах американского флага. Он регулярно сообщает о желании "тем или иным образом" захватить Кубу, давая понять, что дело может не ограничиться установлением лояльного Белому дому режима.

А Канаду хозяин Овального кабинета предлагает сделать 51-м американским штатом. Причем об этом говорил и в свой первый срок на посту главы государства.

© AP Photo / Ramon Espinosa Встреча рейса из США на взлетной полосе аэропорта в Санта-Кларе, Куба © AP Photo / Ramon Espinosa Встреча рейса из США на взлетной полосе аэропорта в Санта-Кларе, Куба

Наконец, один из камней преткновения в отношениях Европы и США в последние месяцы — планы по присоединению датской Гренландии. Разгорающийся конфликт пока вроде бы удалось замять, но Трамп наверняка к этому вопросу еще вернется. Да и у европейцев, как говорится, "осадочек остался".

Нарушенные обещания

Справедливости ради следует заметить: Трамп всякий раз приводит доводы в свою пользу, которые сам, очевидно, считал достойными, хоть они и идут вразрез с принципами национального суверенитета и Уставом ООН. Венесуэле и Кубе президент США сулит небывалое экономическое процветание, Канаде — налоговые и таможенные льготы. Ну а Гренландия получит куда более надежную военную защиту, чем то, на что способно датское королевство.

© @EricTrump/X Публикация Эрика Трампа в соцсети © @EricTrump/X Публикация Эрика Трампа в соцсети

В то же время, указывает политолог-американист Павел Святенков, громкие обещания Трампа, касающиеся зарубежной повестки, до сих пор заканчивались ничем.

"И планы по Чагосу выглядят откровенно слабо. Похоже на обычную политическую риторику. Покупка этого архипелага накануне промежуточных выборов в американский конгресс (состоятся в ноябре. — Прим. ред.), конечно, сыграла бы на руку республиканцам. Они предъявили бы хоть такой внешнеполитический успех. Но сомнительно, что британское правительство захочет сделать им такой подарок", — рассуждает эксперт.

И добавляет: если же до выборов сделка не состоится, то потом она и вовсе станет невозможной.

© AP Photo / Matt Dunham Флаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне © AP Photo / Matt Dunham Флаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне

"Скорее всего, контроль над конгрессом (или хотя бы одной его палатой) получат демократы, — поясняет американист. — И те на такую покупку средств точно не дадут".

Демократы считают, что избирателю заграничные амбиции нынешней администрации Белого дома малоинтересны.

"Действия Трампа во внешней политике вообще не производят впечатления системных, — уточняет Святенков. — То есть он выдвигает какие-то яркие идеи, быстро приступает к их реализации и столь же быстро бросает. Достаточно вспомнить Совет мира, о котором уже почти ничего не слышно. Лишь одно исключение: ситуация вокруг Ирана. И, возможно, новость о том же Чагосе — попытка отвлечь внимание от неудач на Ближнем Востоке".

© Фото : The White House Встреча Дональда Трампа с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским в Белом доме © Фото : The White House Встреча Дональда Трампа с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским в Белом доме

Завкафедрой американских исследований факультета международных отношений СПбГУ Борис Ширяев считает, что претензии Вашингтона на архипелаг стоит рассматривать в более широком контексте. "Это вполне укладывается в общую стратегию по сохранению гегемонии. Американцы в принципе относятся к Европе как к второстепенному игроку", — говорит он.