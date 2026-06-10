Директор музея обороны Севастополя рассказал о повреждениях после атаки ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Музей обороны Севастополя получил серьезные повреждения в результате атаки ВСУ.
- Пострадала панорама «Оборона Севастополя», которая уже была повреждена в 1942 году и впоследствии восстановлена.
СЕВАСТОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости. Музей обороны Севастополя, атакованный ВСУ, получил серьезные повреждения, сообщил журналистам директор музея Михаил Смородкин.
"Пострадал один из главных музейных объектов — панорама "Оборона Севастополя". Напомню, что в 1942 году она уже была повреждена фашистскими захватчиками, после чего была восстановлена. Сегодня в ходе очередного вражеского нападения этот уникальный памятник культуры вновь получил серьезные повреждения", - сказал Смородкин.
ВСУ нанесли удар по музею ночью. Пожару присвоен 4-й ранг, ситуация крайне сложная, сообщил ранее губернатор города Михаил Развожаев. Погибших и пострадавших в результате атаки нет.