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Директор музея обороны Севастополя рассказал о повреждениях после атаки ВСУ - РИА Новости, 10.06.2026
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10:35 10.06.2026 (обновлено: 10:57 10.06.2026)
Директор музея обороны Севастополя рассказал о повреждениях после атаки ВСУ

Смородкин: музей обороны Севастополя, атакованный ВСУ, получил повреждения

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Музей обороны Севастополя получил серьезные повреждения в результате атаки ВСУ.
  • Пострадала панорама «Оборона Севастополя», которая уже была повреждена в 1942 году и впоследствии восстановлена.
СЕВАСТОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости. Музей обороны Севастополя, атакованный ВСУ, получил серьезные повреждения, сообщил журналистам директор музея Михаил Смородкин.
"Пострадал один из главных музейных объектов — панорама "Оборона Севастополя". Напомню, что в 1942 году она уже была повреждена фашистскими захватчиками, после чего была восстановлена. Сегодня в ходе очередного вражеского нападения этот уникальный памятник культуры вновь получил серьезные повреждения", - сказал Смородкин.
ВСУ нанесли удар по музею ночью. Пожару присвоен 4-й ранг, ситуация крайне сложная, сообщил ранее губернатор города Михаил Развожаев. Погибших и пострадавших в результате атаки нет.
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СевастопольМихаил СмородкинМихаил РазвожаевВооруженные силы Украины
 
 
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