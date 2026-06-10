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В Екатеринбурге после ДТП возбудили два уголовных дела

Краткий пересказ от РИА ИИ В Екатеринбурге произошло ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса.

По факту ДТП возбуждены уголовные дела о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспорта, а также об оказании небезопасных услуг населению руководством автотранспортного предприятия.

В результате аварии погибли четыре человека, включая ребенка, еще четыре человека пострадали.

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Уголовные дела о нарушении правил движения и небезопасных услугах возбуждены в связи с ДТП в Екатеринбурге, сообщает СК РФ.

"Следственными органами СК России по Свердловской области по факту дорожно-транспортного происшествия с участием маршрутного пассажирского автобуса возбуждены уголовные дела о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (часть 5 статьи 264 УК РФ), а также об оказании руководством автотранспортного предприятия услуг населению, не отвечающих требованиям безопасности, жизни и здоровья потребителей и повлекшем смерть двух и более лиц (часть 3 статьи 238 УК РФ)", - говорится в сообщении в канале ведомства на платформе "Макс".

Уточняется, что сейчас следователи регионального управления СК России находятся на месте происшествия.

ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса произошло в среду в Ленинском районе Екатеринбурга . Как сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер , погибли четыре человека, в том числе ребенок, еще четыре человека пострадали, трое из них госпитализированы. По данным митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения, авария произошла у храма Большой Златоуст.

Судя по видео, которое опубликовала Госавтоинспекция региона, автобус протаранил легковушку при повороте и сбил людей, стоявших на тротуаре возле пешеходного перехода.