К взрыву машины на юго-западе Москве оказались причастны двое подростков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Двое подростков, действовавших по указанию кураторов, причастны к взрыву машины на улице Введенского на юго-западе Москвы, они задержаны на месте.
- Подростки проверяются на причастность к совершению иных аналогичных преступлений.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Двое подростков, действовавших по указанию кураторов, причастны к взрыву машины на юго-западе Москвы, они задержаны на месте, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
По данным СК, взрыв автомобиля сотрудника одного из научно-производственных предприятий произошел накануне на улице Введенского, пострадавших нет.
"Следствием во взаимодействии с ФСБ России установлено, что несовершеннолетняя девушка по указанию кураторов забрала в тайнике взрывное устройство, которое передала несовершеннолетнему парню. Он разместил это устройство, а также gps-трекер на указанный автомобиль... Соучастники задержаны на месте", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что подростки проверяются на причастность к совершению иных аналогичных преступлений.