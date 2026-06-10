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К взрыву машины на юго-западе Москве оказались причастны двое подростков - РИА Новости, 10.06.2026
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12:41 10.06.2026 (обновлено: 13:28 10.06.2026)
К взрыву машины на юго-западе Москве оказались причастны двое подростков

СК: к взрыву машины на юго-западе Москвы оказались причастны двое подростков

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Двое подростков, действовавших по указанию кураторов, причастны к взрыву машины на улице Введенского на юго-западе Москвы, они задержаны на месте.
  • Подростки проверяются на причастность к совершению иных аналогичных преступлений.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Двое подростков, действовавших по указанию кураторов, причастны к взрыву машины на юго-западе Москвы, они задержаны на месте, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
По данным СК, взрыв автомобиля сотрудника одного из научно-производственных предприятий произошел накануне на улице Введенского, пострадавших нет.
"Следствием во взаимодействии с ФСБ России установлено, что несовершеннолетняя девушка по указанию кураторов забрала в тайнике взрывное устройство, которое передала несовершеннолетнему парню. Он разместил это устройство, а также gps-трекер на указанный автомобиль... Соучастники задержаны на месте", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что подростки проверяются на причастность к совершению иных аналогичных преступлений.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
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