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СК: посторонние лица не пытались присоединиться к поискам Усольцевых - РИА Новости, 10.06.2026
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10:47 10.06.2026
СК: посторонние лица не пытались присоединиться к поискам Усольцевых

СК: посторонние лица не пытались присоединиться к поискам семьи Усольцевых

© Фото : КГКУ "Спасатель"/ВКонтактеСпасатели Красноярского поисково-спасательного отряда работают в районе пропажи семьи Усольцевых
Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда работают в районе пропажи семьи Усольцевых - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© Фото : КГКУ "Спасатель"/ВКонтакте
Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда работают в районе пропажи семьи Усольцевых
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Попыток присоединиться к поискам пропавшей семьи Усольцевых в Красноярском крае со стороны посторонних лиц не было.
  • Масштабные поиски семьи Усольцевых проходили с 4 по 9 июня, в них участвовали только опытные специалисты.
КРАСНОЯРСК, 10 июн – РИА Новости. Попыток присоединиться к поискам пропавшей семьи Усольцевых в Красноярском крае, где был установлен блокпост, со стороны посторонних лиц не было, сообщили РИА Новости в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.
Масштабные поиски семьи Усольцевых проходили с 4 по 9 июня. В поисках участвовали только опытные специалисты, а для ограничения доступа посторонних и СМИ на территории стоял блокпост.
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"Попыток прийти не было", - сказала собеседница агентства, отвечая на соответствующий вопрос.
Семья Усольцевых пропала недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября 2025 года. МВД по Красноярскому краю 2 октября сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в регионе во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. Активные поиски завершились 12 октября 2025 года.
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