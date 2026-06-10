СК: посторонние лица не пытались присоединиться к поискам Усольцевых

Краткий пересказ от РИА ИИ Попыток присоединиться к поискам пропавшей семьи Усольцевых в Красноярском крае со стороны посторонних лиц не было.

Масштабные поиски семьи Усольцевых проходили с 4 по 9 июня, в них участвовали только опытные специалисты.

КРАСНОЯРСК, 10 июн – РИА Новости. Попыток присоединиться к поискам пропавшей семьи Усольцевых в Красноярском крае, где был установлен блокпост, со стороны посторонних лиц не было, сообщили РИА Новости в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

Масштабные поиски семьи Усольцевых проходили с 4 по 9 июня. В поисках участвовали только опытные специалисты, а для ограничения доступа посторонних и СМИ на территории стоял блокпост.

"Попыток прийти не было", - сказала собеседница агентства, отвечая на соответствующий вопрос.