В СК рассказали, когда примут решение о дальнейших поисках Усольцевых

Краткий пересказ от РИА ИИ Проведение дальнейших масштабных поисков Усольцевых в Красноярском крае будет зависеть от анализа уже проведенных поисковых мероприятий.

После анализа результатов может быть принято решение либо о продолжении масштабных поисков, либо об обследовании отдельных локальных участков местности.

КРАСНОЯРСК, 10 июн – РИА Новости. Решение о целесообразности дальнейших масштабных поисков Усольцевых в Красноярском крае будут приняты после анализа проведенных поисковых мероприятий, сообщили РИА Новости в региональном главке СК РФ.

Масштабные поиски пропавшей красноярской семьи Усольцевых проходили с 4 по 9 июня. В поисках участвовали только опытные специалисты, всего 80 человек. Для ограничения доступа посторонних и СМИ на территории стоял блокпост.

"Результаты проведенных поисковых работ будут проанализированы, после чего будет принято решение о целесообразности дальнейших масштабных поисков либо о продолжении работ путем обследования отдельных локальных участков местности", - сказала собеседница агентства.