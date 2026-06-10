В Красноярском крае нашли вещи, предположительно принадлежавшие Усольцевым

КРАСНОЯРСК, 10 июн - РИА Новости. Группы, работающие на поисках пропавшей семьи семьи Усольцевых, нашли вещи, которые отправят на исследования для установления принадлежности пропавшим, сообщили РИА Новости в ГСУСК по Красноярскому краю и Хакасии.
Следователи 4 июня возобновили масштабные поиски пропавшей красноярской семьи Усольцевых, которые продлятся до 9 июня. Всего в мероприятии задействованы порядка 80 человек. По данным СК региона, в поисках участвуют только опытные специалисты.
"В зоне поиска пешими поисковыми группами обнаружены и изъяты вещи, которые будут исследованы для установления их принадлежности пропавшим туристам", - сказала собеседница агентства.
Семья Усольцевых пропала недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября 2025 года. МВД по Красноярскому краю 2 октября сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в регионе во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. Активные поиски завершились 12 октября 2025 года.
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