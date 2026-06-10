В Красноярском крае нашли вещи, предположительно принадлежавшие Усольцевым

КРАСНОЯРСК, 10 июн - РИА Новости. Группы, работающие на поисках пропавшей семьи семьи Усольцевых, нашли вещи, которые отправят на исследования для установления принадлежности пропавшим, сообщили РИА Новости в ГСУСК по Красноярскому краю и Хакасии.