Силы ПВО уничтожили 16 украинских дронов в небе над Тульской областью

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Силы ПВО Минобороны России ночью уничтожили 16 украинских беспилотников в небе над Тульской областью, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

Отмечается, что пострадавших нет. По предварительной информации, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.