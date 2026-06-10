Силы ПВО уничтожили 16 украинских дронов в небе над Тульской областью

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО Минобороны России уничтожили 16 украинских беспилотников в небе над Тульской областью.
- Пострадавших нет, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Силы ПВО Минобороны России ночью уничтожили 16 украинских беспилотников в небе над Тульской областью, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
"Ночью подразделениями ПВО Минобороны России уничтожены 16 украинских беспилотников", - написал он в канале на платформе "Макс".
Отмечается, что пострадавших нет. По предварительной информации, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.
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