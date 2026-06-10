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Шуваев обсудил с Хуснуллиным развитие Белгородской области - РИА Новости, 10.06.2026
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Белгородская область - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
Белгородская область
 
21:54 10.06.2026
Шуваев обсудил с Хуснуллиным развитие Белгородской области

Врио главы Белгородской области Шуваев обсудил с Хуснуллиным развитие региона

© Фото : Правительство Белгородской областиВрио губернатора Белгородской области Александр Шуваев
Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© Фото : Правительство Белгородской области
Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 10 июн – РИА Новости. Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев встретился с вице-премьером правительства РФ Маратом Хуснуллиным, речь шла о подготовке к отопительному сезону, компенсациях расходов на найм жилья для пострадавших от обстрелов ВСУ семей, сообщила пресс-служба правительства региона.
"Белгородская область – приграничный регион, ситуация там непростая. Несмотря на это, крайне важна поступательная работа по его развитию", - отметил Марат Хуснуллин.
Шуваев, в свою очередь, отметил, что Хуснуллин бывал в Белгородской области и ситуацию знает лично. "Главное – безопасность жителей и помощь приграничью... Мы определили механизмы поддержки от федерального центра и других регионов. Продолжаем эту работу, в частности, при подготовке объектов энергетики к отопительному сезону", - отметил Шуваев.
Итогом встречи стало подтверждение дополнительной поддержки на компенсацию расходов на найм жилья для более чем 11,8 тысячи пострадавших семей. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Белгородской области из Резервного фонда свыше 1,7 миллиарда рублей на эти цели, отметили в правительстве региона. Шуваев отметил, что для людей из приграничья это решение очень важно, власти будут стараться оперативно доводить эти средства до получателей.
Стороны также обсудили развитие опорных населенных пунктов. В перечень вошел 21 населенный пункт, где сосредоточено до 60% населения области. Отдельно вице-премьер отметил усилия региона в дорожном строительстве. Доля региональных дорог в нормативном состоянии достигла 72,1%, а в городских агломерациях - почти 86%.
"Благодарю вице-премьера правительства России за теплый прием, конструктивный разговор, всестороннюю поддержку и понимание остроты вопросов, которые волнуют белгородцев!" - подытожил Шуваев.
Александр Шуваев - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
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