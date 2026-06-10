Шуваев обсудил с Хуснуллиным развитие Белгородской области

БЕЛГОРОД, 10 июн – РИА Новости. Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев встретился с вице-премьером правительства РФ Маратом Хуснуллиным, речь шла о подготовке к отопительному сезону, компенсациях расходов на найм жилья для пострадавших от обстрелов ВСУ семей, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Белгородская область – приграничный регион, ситуация там непростая. Несмотря на это, крайне важна поступательная работа по его развитию", - отметил Марат Хуснуллин.

Шуваев, в свою очередь, отметил, что Хуснуллин бывал в Белгородской области и ситуацию знает лично. "Главное – безопасность жителей и помощь приграничью... Мы определили механизмы поддержки от федерального центра и других регионов. Продолжаем эту работу, в частности, при подготовке объектов энергетики к отопительному сезону", - отметил Шуваев.

Итогом встречи стало подтверждение дополнительной поддержки на компенсацию расходов на найм жилья для более чем 11,8 тысячи пострадавших семей. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Белгородской области из Резервного фонда свыше 1,7 миллиарда рублей на эти цели, отметили в правительстве региона. Шуваев отметил, что для людей из приграничья это решение очень важно, власти будут стараться оперативно доводить эти средства до получателей.

Стороны также обсудили развитие опорных населенных пунктов. В перечень вошел 21 населенный пункт, где сосредоточено до 60% населения области. Отдельно вице-премьер отметил усилия региона в дорожном строительстве. Доля региональных дорог в нормативном состоянии достигла 72,1%, а в городских агломерациях - почти 86%.