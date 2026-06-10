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Шуваев обсудил с Мурашко развитие медицины в Белгородской области - РИА Новости, 10.06.2026
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Белгородская область - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
Белгородская область
 
21:44 10.06.2026
Шуваев обсудил с Мурашко развитие медицины в Белгородской области

Шуваев и Мурашко обсудили развитие здравоохранения в Белгородской области

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкАлександр Шуваев
Александр Шуваев - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Александр Шуваев. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 10 июн – РИА Новости. Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев в ходе рабочей встречи с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко обсудил развитие здравоохранения региона, обеспечение доступной и своевременной помощи в городах и селах, сообщила пресс-служба правительства области.
"Планы у нас большие, но понимаем: без поддержки федерального центра некоторые вопросы не решить", - подчеркнул Шуваев, слова которого приводятся в сообщении.
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В ходе встречи говорили об обеспеченности льготными лекарствами. Врио главы региона отметил, что держит этот вопрос на особом контроле — в 2026 году на эти цели выделено 4,2 миллиарда рублей. Отдельно Шуваев поднял вопрос о федеральной поддержке в виде межбюджетного трансферта для выполнения майских указов президента и сохранения структуры медицинских организаций.
"Наши медики работают на пределе возможностей уже не первый год, им нужно особое внимание", - отметил врио губернатора Белгородской области.
Также обсуждалось строительство лечебного корпуса больницы №2 в Белгороде. Объект возводится по поручению президента РФ Владимира Путина в рамках федерального проекта "Развитие инфраструктуры здравоохранения" нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь". Общая площадь — более 43 тысячи квадратных метров, планируется направить 19 миллиардов рублей.
Шуваев выразил от лица всех жителей региона благодарность министерству здравоохранения России. Принято решение о том, что поликлиника №8 в Белгороде будет обновлена по программе "Модернизация первичного звена здравоохранения" в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь".
"Мы давно этого ждали — сегодня к поликлинике прикреплено уже 36 тысяч человек, и помощь нужна каждому. Все текущие вопросы прорабатываем. Задача одна: люди на Белгородской земле должны получать качественную помощь. Несмотря ни на что", - подчеркнул Шуваев.
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