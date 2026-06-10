Шуваев обсудил с Мурашко развитие медицины в Белгородской области

БЕЛГОРОД, 10 июн – РИА Новости. Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев в ходе рабочей встречи с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко обсудил развитие здравоохранения региона, обеспечение доступной и своевременной помощи в городах и селах, сообщила пресс-служба правительства области.

"Планы у нас большие, но понимаем: без поддержки федерального центра некоторые вопросы не решить", - подчеркнул Шуваев, слова которого приводятся в сообщении.

В ходе встречи говорили об обеспеченности льготными лекарствами. Врио главы региона отметил, что держит этот вопрос на особом контроле — в 2026 году на эти цели выделено 4,2 миллиарда рублей. Отдельно Шуваев поднял вопрос о федеральной поддержке в виде межбюджетного трансферта для выполнения майских указов президента и сохранения структуры медицинских организаций.

"Наши медики работают на пределе возможностей уже не первый год, им нужно особое внимание", - отметил врио губернатора Белгородской области.

Также обсуждалось строительство лечебного корпуса больницы №2 в Белгороде. Объект возводится по поручению президента РФ Владимира Путина в рамках федерального проекта "Развитие инфраструктуры здравоохранения" нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь". Общая площадь — более 43 тысячи квадратных метров, планируется направить 19 миллиардов рублей.

Шуваев выразил от лица всех жителей региона благодарность министерству здравоохранения России. Принято решение о том, что поликлиника №8 в Белгороде будет обновлена по программе "Модернизация первичного звена здравоохранения" в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь".