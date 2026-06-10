Врио губернатора Белгородской области назвал задачу, которую поставил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев заявил, что главная задача, поставленная перед ним президентом России Владимиром Путиным, — обеспечение безопасности региона.
- Шуваев подчеркнул, что для него выполнение задачи главы государства является приоритетом.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев рассказал РИА Новости, что главная задача, которую поставил перед ним президент России Владимир Путин - обеспечение безопасности региона.
"Главная цель сейчас является обеспечивание безопасности, сохранение развития экономического сектора. Это основная была задача", - сказал Шуваев, отвечая на соответствующий вопрос.
Он подчеркнул, что для него, как для человека, находившегося на военной службе, выполнение задачи главы государства - приоритет.
Путин принял 13 мая отставку губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. Врио губернатора региона был назначен Шуваев.