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Бойцы "Севера" уничтожили 13 пунктов управления БПЛА за ночь - РИА Новости, 10.06.2026
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09:08 10.06.2026
Бойцы "Севера" уничтожили 13 пунктов управления БПЛА за ночь

"Север" уничтожил 13 пунктов управления БПЛА и более 70 солдат ВСУ за ночь

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Артиллеристы российской группировки войск «Север» за ночь уничтожили 13 пунктов управления БПЛА ВСУ и более 70 солдат в Харьковской и Сумской областях.
  • Также был уничтожен склад с боеприпасами ВСУ и 14 единиц боевых бронированных машин и пикапов.
КУРСК, 10 июн – РИА Новости. Артиллеристы российской группировки войск "Север" за ночь уничтожили 13 пунктов управления БПЛА ВСУ и более 70 вражеских солдат в Харьковской и Сумской областях, сообщил РИА Новости источник в группировке войск.
"Артиллерийские расчеты группировки войск "Север" в Харьковской и Сумской областях в темное время суток во взаимодействии с операторами войск беспилотных систем выполнили свыше 350 огневых задач. В результате нанесения огневых ударов артиллерией и РСЗО уничтожено более 70 солдат ВСУ и 13 пунктов управления БПЛА", – рассказал собеседник агентства.
Уточняется, что также уничтожен склад с боеприпасами ВСУ и 14 единиц боевых бронированных машин и пикапов.
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