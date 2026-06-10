Бойцы "Севера" уничтожили 13 пунктов управления БПЛА за ночь

КУРСК, 10 июн – РИА Новости. Артиллеристы российской группировки войск "Север" за ночь уничтожили 13 пунктов управления БПЛА ВСУ и более 70 вражеских солдат в Харьковской и Сумской областях, сообщил РИА Новости источник в группировке войск.