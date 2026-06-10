Краткий пересказ от РИА ИИ
- Артиллеристы российской группировки войск «Север» за ночь уничтожили 13 пунктов управления БПЛА ВСУ и более 70 солдат в Харьковской и Сумской областях.
- Также был уничтожен склад с боеприпасами ВСУ и 14 единиц боевых бронированных машин и пикапов.
КУРСК, 10 июн – РИА Новости. Артиллеристы российской группировки войск "Север" за ночь уничтожили 13 пунктов управления БПЛА ВСУ и более 70 вражеских солдат в Харьковской и Сумской областях, сообщил РИА Новости источник в группировке войск.
"Артиллерийские расчеты группировки войск "Север" в Харьковской и Сумской областях в темное время суток во взаимодействии с операторами войск беспилотных систем выполнили свыше 350 огневых задач. В результате нанесения огневых ударов артиллерией и РСЗО уничтожено более 70 солдат ВСУ и 13 пунктов управления БПЛА", – рассказал собеседник агентства.
Уточняется, что также уничтожен склад с боеприпасами ВСУ и 14 единиц боевых бронированных машин и пикапов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18