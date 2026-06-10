Краткий пересказ от РИА ИИ
- Расчет беспилотных систем группировки войск «Север» уничтожил боевую бронированную машину Roshel Senator ВСУ канадского производства на сумском направлении.
- В уничтожении бронемашины также принимали участие расчеты FPV-дронов, взаимодействовавшие с расчетом БПЛА.
КУРСК, 10 июн – РИА Новости. Расчет беспилотных систем группировки войск "Север" уничтожил боевую бронированную машину Roshel Senator ВСУ канадского производства на сумском направлении, сообщил РИА Новости оператор БПЛА с позывным "Худой".
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"Находясь на боевом дежурстве в воздухе, получили с командного пункта координаты обнаруженной техники противника. В указанной точке поразили замаскированную в лесу ББМ (бронированную машину - ред.) Roshel Senator", – сообщил агентству оператор БПЛА "Севера" с позывным "Худой".
Военнослужащий добавил, что взаимодействующие расчеты FPV-дронов так же отработали по этой бронемашине.
"В результате взаимодействия за несколько минут цель была полностью уничтожена", – добавил он.
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