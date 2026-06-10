БПЛА "Севера" уничтожили бронемашину ВСУ в Сумской области

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"Находясь на боевом дежурстве в воздухе, получили с командного пункта координаты обнаруженной техники противника. В указанной точке поразили замаскированную в лесу ББМ (бронированную машину - ред.) Roshel Senator", – сообщил агентству оператор БПЛА "Севера" с позывным "Худой".