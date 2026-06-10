Участникам сделок с жильем объяснили, как лучше передавать деньги

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. При покупке жилья важно выбрать надежный способ расчетов, чтобы не потерять деньги. О самых популярных инструментах агентству “Прайм” рассказала юрист Кристина Вострикова.
Традиционный способ — банковская ячейка, но банк не проверяет подлинность купюр. Более надежен аккредитив: деньги перечисляются только после регистрации сделки. Самым защищенным эксперт назвала эскроу-счет.
"Наиболее защищенной считается модель расчетов через эскроу-счет. После регистрации перехода права собственности банк сам перечисляет средства продавцу. Это исключает односторонний доступ к деньгам", — пояснила Вострикова.
Существуют также цифровые сервисы безопасных расчётов, объединяющие резервирование средств и электронную регистрацию сделки. Юрист советует при наличных расчетах через ячейку обязательно брать расписку о получении денег. Самый надёжный вариант — эскроу или специализированные онлайн-сервисы.