Кирьяков порассуждал, как сборная России выглядела бы на ЧМ-2026

МОСКВА, 10 июн – РИА Новости, Олег Богатов. Сборная России вполне могла бы выйти из группы на чемпионате мира 2026 года, если бы была допущена к участию в отборе к турниру и успешно прошла квалификацию, заявил РИА Новости экс-футболист национальной команды Сергей Кирьяков.

"А дальше все зависело бы от того, на кого бы мы попали по турнирной сетке. Но если бы мы встретились с командами из, скажем так, первой тридцатки мирового рейтинга, то нам уже было бы тяжело", - добавил собеседник агентства.