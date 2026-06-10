Кирьяков порассуждал, как сборная России выглядела бы на ЧМ-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Экс-футболист национальной команды Сергей Кирьяков заявил, что сборная России могла бы выйти из группы на чемпионате мира 2026 года, если бы была допущена к участию в отборе и успешно прошла квалификацию.
- Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в феврале 2022 года опубликовали совместное заявление, согласно которому российские сборные и клубы отстранены от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок.
- Чемпионат мира 2026 года впервые пройдет с участием 48 национальных команд и станет первым, который будет проведен на территории трех стран — США, Канады и Мексики.
МОСКВА, 10 июн – РИА Новости, Олег Богатов. Сборная России вполне могла бы выйти из группы на чемпионате мира 2026 года, если бы была допущена к участию в отборе к турниру и успешно прошла квалификацию, заявил РИА Новости экс-футболист национальной команды Сергей Кирьяков.
Соревнования пройдут в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в феврале 2022 года опубликовали совместное заявление, согласно которому российские сборные и клубы отстранены от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине. С тех пор сборная России проводит только товарищеские матчи.
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"Учитывая, что в чемпионате мира участвует такое большое количество команд, а в каждой группе собраны две сильные сборные и две слабые, наша сборная должна была бы выйти из группы", - сказал Кирьяков, оценивая потенциальные возможности национальной команды.
"А дальше все зависело бы от того, на кого бы мы попали по турнирной сетке. Но если бы мы встретились с командами из, скажем так, первой тридцатки мирового рейтинга, то нам уже было бы тяжело", - добавил собеседник агентства.
Мировое первенство впервые пройдет с участием 48 национальных команд и станет первым, который будет проведен на территории трех стран.