Рейтинг@Mail.ru
ЕС предложил внести в санкционные списки Александра Маршала, пишут СМИ - РИА Новости, 10.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
13:32 10.06.2026
ЕС предложил внести в санкционные списки Александра Маршала, пишут СМИ

EUobserver: ЕС предлагает внести в санкционные списки певца Александра Маршала

© Фото предоставлено телеканалом "Россия"Александр Маршал
Александр Маршал - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© Фото предоставлено телеканалом "Россия"
Александр Маршал. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • По сообщению EUobserver, ЕС предложил внести в санкционные списки российского музыканта Александра Маршала.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. ЕС предложил внести в санкционные списки российского музыканта Александра Маршала, сообщает издание EUobserver со ссылкой на предложение Европейской комиссии.
"Оно также включает певца Александра Минькова (настоящая фамилия музыканта - ред.)", - говорится в публикации.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
Певица Полина Гагарина - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
Полина Гагарина объяснила, зачем подала второй иск об отмене санкций ЕС
27 мая, 16:43
 
КультураВ миреРоссияАлександр МаршалВладимир ПутинЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала