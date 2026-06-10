Краткий пересказ от РИА ИИ
- По сообщению EUobserver, ЕС предложил внести в санкционные списки российского музыканта Александра Маршала.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. ЕС предложил внести в санкционные списки российского музыканта Александра Маршала, сообщает издание EUobserver со ссылкой на предложение Европейской комиссии.
"Оно также включает певца Александра Минькова (настоящая фамилия музыканта - ред.)", - говорится в публикации.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.