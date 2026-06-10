В Самаре приостановили движение общественного транспорта

САРАТОВ, 10 июн - РИА Новости. Движение общественного транспорта приостановлено в Самаре на фоне ракетной опасности, метро работает, сообщил глава города Иван Носков.
"Движение наземного общественного транспорта приостановлено. Метро работает, вход в метро для укрытия свободный. Дети, которые на данный момент находятся в детских садах, вместе с педагогами переместились в укрытия. Следите за информацией в родительском чате своего садика", - говорится в сообщении главы Самары в канале на платформе "Макс".
В среду утром губернатор Вячеслав Федорищев объявил о введении ракетной опасности.
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22 июня 2022, 17:18