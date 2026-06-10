Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в регионе увеличивается количество иностранных наемников.
- Сальдо отметил, что для иностранных наемников не имеет значения, на чьей стороне воевать.
- Минобороны России заявило, что Киев использует иностранных наемников в качестве «пушечного мяса».
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн - РИА Новости. Иностранные наемники пополняют ряды ВСУ в Херсонской области, для них не имеет значения, где воевать, заявил в интервью РИА Новости глава региона Владимир Сальдо.
Сальдо отметил, что для таких наемников не имеет значения, на чьей стороне воевать.
Минобороны России неоднократно заявляло, что Киев использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18