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Сальдо заявил о росте числа иностранных наемников в рядах ВСУ - РИА Новости, 10.06.2026
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08:49 10.06.2026
Сальдо заявил о росте числа иностранных наемников в рядах ВСУ

Сальдо: иностранные наемники пополняют ряды ВСУ в Херсонской области

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкГубернатор Херсонской области Владимир Сальдо во время интервью Международной медиагруппе "Россия сегодня"
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо во время интервью Международной медиагруппе Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в регионе увеличивается количество иностранных наемников.
  • Сальдо отметил, что для иностранных наемников не имеет значения, на чьей стороне воевать.
  • Минобороны России заявило, что Киев использует иностранных наемников в качестве «пушечного мяса».
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн - РИА Новости. Иностранные наемники пополняют ряды ВСУ в Херсонской области, для них не имеет значения, где воевать, заявил в интервью РИА Новости глава региона Владимир Сальдо.
"Мы видим, что на правом берегу (Днепра, - ред.) все больше и больше увеличивается количество именно живой силы, в составе которой все больше и больше… вряд ли это вообще граждане Украины... Больше появляется лиц, которые приезжают из различных стран, наемники", - сказал собеседник агентства.
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Сальдо отметил, что для таких наемников не имеет значения, на чьей стороне воевать.
Минобороны России неоднократно заявляло, что Киев использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаХерсонская областьДнепр (река)Владимир СальдоМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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