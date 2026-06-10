"Вертолеты России" передали заказчику Ми-171А3

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Холдинг "Вертолеты России" (входит в госкоропорацию "Ростех") передал первые серийные многоцелевые российские вертолеты Ми-171А3 заказчику, машины будут использоваться для доставки людей и грузов на шельфовые месторождения, сообщил Минпромторг России.

Для повышенной безопасности полетов над морем Ми-171А3 оснащен системой аварийного приводнения и спасательными плавсредствами для выполнения вынужденной посадки на водную поверхность. Кроме того, машина имеет авариестойкую топливную систему, что исключает утечку топлива и возгорание при аварийной посадке.