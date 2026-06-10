"Вертолеты России" передали заказчику Ми-171А3

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Холдинг "Вертолеты России" передал первые серийные вертолеты Ми-171А3 заказчику.
- Вертолеты будут использоваться для доставки людей и грузов на шельфовые месторождения.
- Ми-171А3 — первый многоцелевой российский вертолет, соответствующий всем современным авиационным нормам и разработанный для полетов на морские буровые и добывающие платформы.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Холдинг "Вертолеты России" (входит в госкоропорацию "Ростех") передал первые серийные многоцелевые российские вертолеты Ми-171А3 заказчику, машины будут использоваться для доставки людей и грузов на шельфовые месторождения, сообщил Минпромторг России.
"Холдинг "Вертолеты России" госкорпорации "Ростех" передал заказчику первые серийные офшорные Ми-171А3. Три полностью российские машины изготовлены по заказу ПАО "Газпром" на Улан-Удэнском авиационном заводе в рамках договора с ООО "Нацпромлизинг-Инвест". Вертолеты выполнили перелет с предприятия на остров Сахалин, где будут использоваться для доставки людей и грузов на шельфовые месторождения", - говорится в сообщении.
В Минпромторге отметили, что вертолет Ми-171А3 является первым многоцелевым российским вертолетом, соответствующий всем современным авиационным нормам и разработанный в том числе для полетов на морские буровые и добывающие платформы. Машина создана с учетом жестких требований Международной ассоциации производителей нефти и газа.
"Благодаря сотрудничеству "Газпрома" и госкорпорации "Ростех" в России впервые организовано производство высокотехнологичных отечественных вертолетов морского назначения. Они обеспечат надежное обслуживание действующих морских месторождений. И, конечно, будут высоко востребованы для реализации новых проектов на российском шельфе, где сосредоточены колоссальные запасы углеводородов", – сказал председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер, чьи слова приводятся в сообщении.
Для повышенной безопасности полетов над морем Ми-171А3 оснащен системой аварийного приводнения и спасательными плавсредствами для выполнения вынужденной посадки на водную поверхность. Кроме того, машина имеет авариестойкую топливную систему, что исключает утечку топлива и возгорание при аварийной посадке.