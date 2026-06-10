Миллиарды в казну. Россия получила неожиданный бонус

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости, Наталья Дембинская. В мае дополнительные нефтегазовые доходы достигли 175 миллиардов рублей — после 21 миллиарда в апреле. В июне ждут еще 220 миллиардов. Бюджет уверенно отыгрывает недостачу первого квартала. Какой динамики ждать дальше — в материале РИА Новости.

Майский скачок

По статистике Минфина, общая сумма налоговых поступлений в мае — 679 миллиардов рублей, на 32,5% больше, чем за тот же месяц 2025-го.

© AP Photo / Bela Szandelszky Сотрудник газоприемной станции в Вечеше, Венгрия © AP Photo / Bela Szandelszky Сотрудник газоприемной станции в Вечеше, Венгрия

И июнь этот показатель превзойдет.

Такой всплеск с конца весны — прямое следствие подорожания нефти и газа из-за ближневосточного кризиса.

Но годовой план по нефтегазовым доходам пока выполнен лишь на треть. За январь-май бюджет получил 2,977 триллиона, а к концу декабря нужно набрать 8,92 триллиона.

"Нефть была дешевой, но со второго квартала конъюнктура заметно улучшилась. План постепенно нагоняем", — отмечает Дмитрий Пятыгин, финансовый директор НПФ "ГАЗФОНД ПН".

Шансы возросли

Ключевой фактор тут — ситуация вокруг Ирана. Затягивание конфликта удерживает котировки на высоких уровнях. Это означает, что летом доходы могут быть заметно лучше, чем в начале года.

"Ограничения и риски вокруг Ормузского пролива уже подталкивали Brent к 97 долларам за баррель, а Управление энергетической информации США (EIA) и Международное энергетическое агентство (МЭА) по-прежнему закладывают на ближайшие месяцы напряженный баланс рынка", — указывает Александр Гриф, председатель комитета СНГ по цифровому и технологическому суверенитетам.

© AP Photo / Ebrahim Noroozi Статус расположения грузовых судов в Ормузском проливе на экране © AP Photo / Ebrahim Noroozi Статус расположения грузовых судов в Ормузском проливе на экране

Вице-президент аналитической компании "Борселл" Ольга Веретенникова подчеркивает: поскольку Минфин при формировании бюджета исходил из средней цены российской экспортной смеси Urals в 59 долларов за баррель, теперь есть все шансы перехода из зоны риска недобора к более сбалансированному сценарию.

Стабильные потоки

У российского нефтегазового экспорта есть мощный фактор поддержки: устойчивая переориентация потоков на Азиатско-Тихоокеанский регион и диверсификация внутри него. Увеличение числа покупателей, трейдеров и посредников усилило конкуренцию за российское топливо.

По данным Минэкономразвития, средняя цена Urals в мае — 86,52 доллара. Это на 8,8% меньше, чем в апреле (94,87), но на 11% больше, чем в марте (77).

Главными потребителями остаются Индия и Китай. "Сила Сибири" уже вышла на проектную мощность, а экспорт СПГ в январе-мае вырос на 11,5%, добавляет Гриф.

Хорошие перспективы и на других рынках Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе с точки зрения повышения эффективности логистики.

Так, стратегический маршрут к Индийскому океану и Юго-Восточной Азии в обход Малаккского и Ормузского проливов — "Мьянманский коридор". Россия строит в Мьянме терминалы по приему СПГ и нефтепродуктов. В условиях санкций и нестабильности на Ближнем Востоке эта страна может стать важным хабом для российских энергоносителей.

© AP Photo / Eric Gay Добыча нефти в Техасе, США © AP Photo / Eric Gay Добыча нефти в Техасе, США

В диверсификации энергопотоков заинтересован Вьетнам. Обсуждают долгосрочные контракты на СПГ с российских арктических проектов (по Севморпути, что полностью исключает риски "Ормуза"). В планах и модернизация вьетнамских НПЗ под переработку нефти сорта "Сокол" и ВСТО, а также прямые поставки.

Закупать российское топливо намерена Индонезия. В апреле Джакарта заказала 150 миллионов баррелей.