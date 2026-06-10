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Россияне рассказали, сколько раз в год путешествуют на автомобиле - РИА Новости, 10.06.2026
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Туризм
 
07:08 10.06.2026 (обновлено: 09:42 10.06.2026)
Россияне рассказали, сколько раз в год путешествуют на автомобиле

Больше половины россиян путешествуют на автомобиле два-три раза в год

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСкоростная федеральная автомобильная дорога
Скоростная федеральная автомобильная дорога - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Скоростная федеральная автомобильная дорога. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Больше половины россиян (54%) путешествуют на автомобиле 2–3 раза в год, не считая поездок на дачу, по делам или в командировку.
  • 65% опрошенных россиян считают поездки на автомобиле полноценным путешествием с заранее запланированным маршрутом и остановками в интересных локациях и городах.
  • Чаще всего автопутешественники тратят на дорогу в среднем 5–8 часов, то есть уезжают от дома примерно на 400–700 километров.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Больше половины россиян путешествуют на автомобиле 2-3 раза в год, при этом каждый пятый отправляется в такие поездки один раз в месяц, рассказали РИА Новости в геосервисе 2ГИС и сервисе бронирования отелей "Отелло".
"Большинство (54%) опрошенных россиян путешествуют на автомобиле 2-3 раза в год - без учета поездок на дачу, по делам или в командировку. При этом пятая часть респондентов (20%) отправляются в автопутешествие 1 раз в месяц, а еще 16% делают это на регулярной основе - 2-3 раза в месяц", - выяснили аналитики.
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Они провели онлайн-опрос среди автопутешественников, в котором приняли участие 1000 человек в возрасте от 18 до 55 лет. В выборку вошли жители городов России с населением от 500 тысяч человек, которые путешествуют 2-3 раза в год и за последний год были в автопутешествии.
При этом 65% опрошенных россиян считают поездки на автомобиле полноценным путешествием с заранее запланированным маршрутом и остановками в интересных локациях и городах. В свою очередь 18% расценивают это как приключение без четкого плана и составляют маршрут по пути.
"Для 9% - это просто дорога до пункта назначения. 8% также поделились, что у них автопутешествия проходят каждый раз по-разному", - добавили аналитики.
В сервисах заметили, что большинство россиян отправляются в такие поездки на личном автомобиле, некоторые берут в аренду. Путешественники также иногда пользуются услугами каршеринга. При этом часть россиян выбирают сервисы долгосрочного проката. Самым непопулярным форматом стали путешествия автостопом.
Аналитики 2ГИС подчеркнули, что чаще всего автопутешественники тратят на дорогу в среднем 5-8 часов, то есть уезжают от дома примерно на 400-700 километров.
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