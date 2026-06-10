Россияне рассказали, сколько раз в год путешествуют на автомобиле

Краткий пересказ от РИА ИИ Больше половины россиян (54%) путешествуют на автомобиле 2–3 раза в год, не считая поездок на дачу, по делам или в командировку.

65% опрошенных россиян считают поездки на автомобиле полноценным путешествием с заранее запланированным маршрутом и остановками в интересных локациях и городах.

Чаще всего автопутешественники тратят на дорогу в среднем 5–8 часов, то есть уезжают от дома примерно на 400–700 километров.

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Больше половины россиян путешествуют на автомобиле 2-3 раза в год, при этом каждый пятый отправляется в такие поездки один раз в месяц, рассказали РИА Новости в геосервисе 2ГИС и сервисе бронирования отелей "Отелло".

"Большинство (54%) опрошенных россиян путешествуют на автомобиле 2-3 раза в год - без учета поездок на дачу, по делам или в командировку. При этом пятая часть респондентов (20%) отправляются в автопутешествие 1 раз в месяц, а еще 16% делают это на регулярной основе - 2-3 раза в месяц", - выяснили аналитики.

Они провели онлайн-опрос среди автопутешественников, в котором приняли участие 1000 человек в возрасте от 18 до 55 лет. В выборку вошли жители городов России с населением от 500 тысяч человек, которые путешествуют 2-3 раза в год и за последний год были в автопутешествии.

При этом 65% опрошенных россиян считают поездки на автомобиле полноценным путешествием с заранее запланированным маршрутом и остановками в интересных локациях и городах. В свою очередь 18% расценивают это как приключение без четкого плана и составляют маршрут по пути.

"Для 9% - это просто дорога до пункта назначения. 8% также поделились, что у них автопутешествия проходят каждый раз по-разному", - добавили аналитики.

В сервисах заметили, что большинство россиян отправляются в такие поездки на личном автомобиле, некоторые берут в аренду. Путешественники также иногда пользуются услугами каршеринга. При этом часть россиян выбирают сервисы долгосрочного проката. Самым непопулярным форматом стали путешествия автостопом.