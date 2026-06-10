Севморпуть готов к использованию любыми странами, заявил Чекунков

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Северный морской путь готов к использованию любыми странами, однако Россия сохраняет суверенитет над этим маршрутом, заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, отвечая на вопрос о перспективах использования СМП странами Запада.