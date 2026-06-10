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Севморпуть готов к использованию любыми странами, заявил Чекунков - РИА Новости, 10.06.2026
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00:07 10.06.2026
Севморпуть готов к использованию любыми странами, заявил Чекунков

Чекунков: Россия сохраняет суверенитет над Северным морским путем

© Фото : предоставлено пресс-службой ФРДВГенеральный директор Фонда развития Дальнего Востока Алексей Чекунков
Генеральный директор Фонда развития Дальнего Востока Алексей Чекунков - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© Фото : предоставлено пресс-службой ФРДВ
Генеральный директор Фонда развития Дальнего Востока Алексей Чекунков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Северный морской путь готов к использованию любыми странами.
  • Россия сохраняет суверенитет над Северным морским путем и предоставляет услуги ледового прикрытия, аварийно-спасательных центров и спутниковой информации.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Северный морской путь готов к использованию любыми странами, однако Россия сохраняет суверенитет над этим маршрутом, заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, отвечая на вопрос о перспективах использования СМП странами Запада.
"Конечно, Севморпуть готов для любых стран. Важно, что кто бы ни решил по нему идти, он будет безальтернативно пользоваться российским ледовым прикрытием, прикрытием аварийно-спасательных центров, информацией с наших космических спутников. И в этом смысле Россия, безусловно, - суверен над Севморпутем", - сказал Чекунков в интервью газете "Известия".
Министр отметил, что европейские товары уже перевозятся по Севморпути, в том числе на китайских судах. По его словам, интерес к маршруту растет на фоне осложнения судоходства через традиционные транспортные коридоры на Ближнем Востоке.
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ЭкономикаРоссияДальний ВостокАрктикаАлексей Чекунков
 
 
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