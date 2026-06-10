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В Латвии отменили концерт Xzibit из-за его выступления в России - РИА Новости, 10.06.2026
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Шоубиз
 
16:56 10.06.2026
В Латвии отменили концерт Xzibit из-за его выступления в России

В Риге отменили концерт американского рэпера Xzibit из-за его выступления в РФ

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАмериканский рэпер Xzibit
Американский рэпер Xzibit - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Американский рэпер Xzibit. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Концерт американского хип-хоп исполнителя Xzibit в Риге отменен по решению государственных органов Латвии.
  • Причиной отмены стало то, что исполнитель ранее выступал в России.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Концерт американского хип-хоп исполнителя Xzibit в Риге отменен по решению государственных органов Латвии в связи с тем, что он ранее выступал в России, сообщает портал Delfi.
По информации портала, концерт исполнителя в столице Латвии был запланирован на 19 сентября.
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"После получения дополнительной информации о деятельности артиста в России и оценки ситуации компетентные государственные органы Латвии сообщили, что запланированный концерт Xzibit в Coyote Fly не может состояться", - говорится в публикации.
Организаторы выступления заявили, что уважают решение властей. При этом, по словам организаторов, у них нет информации о том, что выступления Xzibit в России носили политический характер.
Рэпер известен по совместным работам с Eminem, Dr. Dre и Snoop Dogg. Артист принимал участие в фильмах "Восьмая миля", "Цена измены", а также был ведущим шоу телеканала MTV "Тачка на прокачку" в период с 2004 по 2007 годы.
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