В Латвии отменили концерт Xzibit из-за его выступления в России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Концерт американского хип-хоп исполнителя Xzibit в Риге отменен по решению государственных органов Латвии.
- Причиной отмены стало то, что исполнитель ранее выступал в России.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Концерт американского хип-хоп исполнителя Xzibit в Риге отменен по решению государственных органов Латвии в связи с тем, что он ранее выступал в России, сообщает портал Delfi.
По информации портала, концерт исполнителя в столице Латвии был запланирован на 19 сентября.
"После получения дополнительной информации о деятельности артиста в России и оценки ситуации компетентные государственные органы Латвии сообщили, что запланированный концерт Xzibit в Coyote Fly не может состояться", - говорится в публикации.
Организаторы выступления заявили, что уважают решение властей. При этом, по словам организаторов, у них нет информации о том, что выступления Xzibit в России носили политический характер.
Рэпер известен по совместным работам с Eminem, Dr. Dre и Snoop Dogg. Артист принимал участие в фильмах "Восьмая миля", "Цена измены", а также был ведущим шоу телеканала MTV "Тачка на прокачку" в период с 2004 по 2007 годы.
Рэпер T.I. сообщил, что не сможет выступить в России
30 января, 16:57