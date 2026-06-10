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Во всех регионах Уральского федерального округа ввели ракетную опасность - РИА Новости, 10.06.2026
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06:33 10.06.2026
Во всех регионах Уральского федерального округа ввели ракетную опасность

В Уральском федеральном округе объявили режим ракетной опасности

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкРабота ПВО
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На территории Уральского федерального округа объявлен режим ракетной опасности.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Режим ракетной опасности объявлен на территории всего Уральского федерального округа, сообщил в своих соцсетях полномочный представитель президента РФ в УрФО Артем Жога.
"На территории всех регионов Уральского федерального округа введен режим ракетной опасности", - написал Жога в канале на платформе "Макс".
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