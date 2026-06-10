Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывшего шеф-редактора информационного агентства REGNUM Юрия Баранчика внесли в базу данных сайта «Миротворец».
- Поводом для внесения в базу стали его негативные высказывания в сторону Европы, а также в отношении семьи Владимира Зеленского.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Бывшего шеф-редактора информационного агентства REGNUM Юрия Баранчика внесли в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными ресурса.
Персональные данные Баранчика были опубликованы на сайте в среду. "Миротворец" обвиняет его в публичной поддержке Российской Федерации, а также якобы покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины. Поводом для внесения в базу стали его негативные высказывания в сторону Европы, а также в отношении семьи Владимира Зеленского.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом", который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов. Также на "Миротворце" не раз публиковались личные данные несовершеннолетних.
Режиссера фильма "СВОИ" внесли в базу сайта "Миротворец"
14 апреля, 17:56