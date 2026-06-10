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Расчеты БПЛА уничтожили десять укрепленных позиций ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 10.06.2026
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08:02 10.06.2026 (обновлено: 09:36 10.06.2026)
Расчеты БПЛА уничтожили десять укрепленных позиций ВСУ в Сумской области

Расчеты БПЛА «Севера» уничтожили десять укреплений ВСУ в Сумской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения СВО
Российский военнослужащий в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российский военнослужащий в зоне проведения СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Расчеты беспилотных систем группировки войск «Север» за неделю уничтожили 10 укрепленных позиций ВСУ в Сумской области.
  • Операторы разведывательных БПЛА обнаруживают противника благодаря тепловизионным и ночным камерам, установленным на дронах.
  • В боевой работе задействованы средства связи отечественного производства, которые позволяют установить управление и коммуникацию на должном уровне.
КУРСК, 10 июн - РИА Новости. Расчеты беспилотных систем группировки войск "Север" благодаря установленным на дронах тепловизионным и ночным камерам за неделю уничтожили 10 укрепленных позиций ВСУ в Сумской области, сообщил РИА Новости оператор БПЛА с позывным "Бурка".
"Операторы разведывательных БПЛА обнаруживают противника благодаря тепловизионным и ночным камерам, установленным на дронах", - заявил собеседник агентства.
По словам военнослужащего, после анализа полученных разведданных принимаются решения об огневом воздействии на противника.
"Благодаря информации, полученной от разведывательных подразделений, наш расчет за неделю уничтожил десять укрепленных позиций ВСУ в Сумской области", - сказал он.
Оператор БПЛА добавил, что в боевой работе задействованы средства связи отечественного производства, которые позволяют установить управление, коммуникацию расчетов и командования на должном уровне.
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