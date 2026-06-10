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Эксперт рассказал, как будет оплачиваться работа 12 июня - РИА Новости, 10.06.2026
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03:46 10.06.2026
Эксперт рассказал, как будет оплачиваться работа 12 июня

Юрист Петкилев: работа 12 июня должна оплачиваться в двойном размере

© iStock.com / Bojan89Девушка во время работы в офисе
Девушка во время работы в офисе - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© iStock.com / Bojan89
Девушка во время работы в офисе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Работа в День России 12 июня должна оплачиваться в двойном размере.
  • Повышенный размер оплаты труда 12 июня положен всем штатным сотрудникам, привлеченным к работе, включая сдельщиков, сотрудников с почасовым или сменным графиком и работников на окладе.
  • Вместо повышенной оплаты за работу в праздничный день работник может выбрать компенсацию в виде дня отдыха, который не подлежит оплате.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Работа в официальный праздничный день 12 июня должна оплачиваться в двойном размере, сообщил РИА Новости доцент кафедры гражданского права и процесса и международного частного права Юридического института РУДН Петр Петкилев.
День России ежегодно отмечается 12 июня.
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"Работа в выходной или нерабочий праздничный день подлежит оплате не менее чем в двойном размере", - сказал Петкилев.
Он отметил, что повышенный размер оплаты труда 12 июня положен всем штатным сотрудникам, привлеченным к работе. Сдельщики, сотрудники с почасовым или сменным графиком, а также работники на окладе также имеют право на повышенную оплату труда, если выйдут на работу в этот день. При этом эксперт подчеркнул, что работа 13 и 14 июня оплачивается в двойном размере, как правило, для сотрудников на пятидневном графике, поскольку даты выпадают на их законные выходные дни.
Петкилев уточнил, что в коллективном договоре, локальном нормативном акте или трудовом договоре могут быть прописаны более высокие размеры оплаты труда.
"Вместо повышенной оплаты работник может выбрать компенсацию в качестве дня отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а предоставленный день отдыха оплате не подлежит", - заключил эксперт.
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