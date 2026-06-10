Под Курганом празднование юбилея закончилось убийством

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В гостинице в Курганской области рабочий в состоянии опьянения ножом убил одного и ранил двоих мужчин во время празднования своего дня рождения.
- Подозреваемый задержан.
ЧЕЛЯБИНСК, 10 июн - РИА Новости. Рабочий, проживающий в гостинице в Курганской области, при праздновании своего дня рождения ножом убил одного и ранил еще двоих мужчин, подозреваемый задержан, сообщило УМВД РФ по региону.
В ночь на 7 июня в гостинице, где проживали рабочие, занимавшиеся ремонтом в Макушино, после трудового дня отмечали 50-летний юбилей коллеги. Когда застолье закончилось, именинник в состоянии опьянения ударил ножом одного из участников компании, в итоге 45-летний мужчина скончался. Двое граждан, которые пытались урегулировать конфликт, также получили ножевые ранения, но остались живы.
"Сотрудники отдела по раскрытию преступлений против личности, преступлений прошлых лет управления уголовного розыска УМВД России по Курганской области совместно с коллегами из межмуниципального отдела МВД России "Макушинский" и задержали подозреваемого. Он является жителем Ямало-Ненецкого автономного округа и ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за различные преступления", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).