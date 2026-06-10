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Иранские средства ПВО уничтожили вражеский беспилотник, пишут СМИ - РИА Новости, 10.06.2026
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14:56 10.06.2026
Иранские средства ПВО уничтожили вражеский беспилотник, пишут СМИ

Fars: иранские средства ПВО уничтожили вражеский беспилотник

© AP Photo / Vahid SalemiПарк Корпуса стражей исламской революции в Тегеране
Парк Корпуса стражей исламской революции в Тегеране - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Парк Корпуса стражей исламской революции в Тегеране. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Средства противовоздушной обороны Ирана уничтожили беспилотник на юго-западе страны.
  • По предварительным данным, пострадавших нет.
ТЕГЕРАН, 10 июн - РИА Новости. Средства противовоздушной обороны Ирана уничтожили беспилотник на юго-западе страны, сообщило новостное агентство Fars.
"Сегодня утром интегрированная система ПВО Ирана сбила один вражеский беспилотник в небе над Хузестаном", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, пострадавших нет.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, их жертвами стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня, которое до сих пор формально действует.
Параллельно между Ираном и США идет переговорный процесс - страны пытаются согласовать рамочный меморандум о взаимопонимании. Вместе с тем стороны периодически обмениваются отдельными ударами. Военные США объясняют свои атаки обеспечением морской блокады Ирана и "целями самообороны", Тегеран заявляет об ответных действиях.
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