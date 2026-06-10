Силы ПВО сбили четыре крылатые ракеты "Фламинго", 766 БПЛА ВСУ за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО за сутки сбили четыре крылатые ракеты ВСУ «Фламинго».
- Также были сбиты 766 беспилотников самолетного типа и 14 управляемых авиационных бомб.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Силы ПВО за сутки сбили четыре крылатые ракеты ВСУ "Фламинго", 766 беспилотников самолетного типа и 14 управляемых авиабомб, сообщило Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты 14 управляемых авиационных бомб, четыре крылатые ракеты большой дальности "Фламинго" и 766 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сводке российского ведомства.
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