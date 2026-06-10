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Силы ПВО за ночь уничтожили 326 украинских беспилотников - РИА Новости, 10.06.2026
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07:39 10.06.2026 (обновлено: 11:45 10.06.2026)
Силы ПВО за ночь уничтожили 326 украинских беспилотников

Российские средства ПВО за ночь уничтожили 326 украинских беспилотников

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом Бук-МЗ Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости
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Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дежурные средства российской ПВО за ночь сбили 326 украинских беспилотников.
  • Дроны были уничтожены над несколькими российскими регионами, включая области, края и Крым с Черным морем.
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Минувшей ночью бойцы противовоздушной обороны сбили над территорией России 326 украинских беспилотников, сообщило Минобороны.
"Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 326 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.
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В ведомстве уточнили, что атакам подверглись более 20 регионов:
Дроны также сбивали над Черным морем.
В Севастополе беспилотник целенаправленно ударил по музею-панораме "Оборона Севастополя", там начался пожар. Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, шедевр Франца Рубо практически уничтожен. Погибших и пострадавших нет, тушение пожара пока продолжается.
В Ростовской области дроны атаковали Миллеровский, Верхнедонской, Чертковский и Шолоховский районы. В Миллеровском районе загорелась емкость с топливом, там эвакуировали жителей соседних домов и подопечных дома престарелых.
В Самарской области из-за массированного налета пострадали три человека, несколько промышленных предприятий получили повреждения.
Над Воронежской областью над тремя городскими округами и 12 районами уничтожили более 40 дронов. Погибших и пострадавших нет, в одном из районов повреждено оборудование связи.
Над Орловской областью сбили семь беспилотников, а над Тульской — 16, уточняют местные власти.
Мэр Москвы Сергей Собянин отчитался о 12 уничтоженных БПЛА, летевших на столицу.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками гражданские объекты на территории России. Системы ПВО уничтожают большинство аппаратов. В ответ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.
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