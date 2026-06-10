Силы ПВО сбили 203 украинских беспилотника

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Средства ПВО уничтожили 203 украинских беспилотника над российской территорией.
- Беспилотники были сбиты над территориями нескольких областей России и над акваториями Черного и Азовского морей.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Средства ПВО с 08.00 мск до 20.00 мск уничтожили 203 украинских беспилотника над российской территорией, сообщило в среду Минобороны Российской Федерации.
"В период с 8.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 203 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Самарской, Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Калужской, Рязанской, Тульской, Смоленской, Тверской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей", - говорится в сообщении министерства.
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