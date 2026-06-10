Рейтинг@Mail.ru
Путин разрешил сотрудникам ЦБ, Росинкаса и Сбербанка пресекать атаки БПЛА - РИА Новости, 10.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:44 10.06.2026
Путин разрешил сотрудникам ЦБ, Росинкаса и Сбербанка пресекать атаки БПЛА

Путин разрешил ЦБ, Росинкасу, Сбербанку и Спецсвязи пресекать атаки БПЛА

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин подписал закон, разрешающий работникам Банка России, Росинкаса, Сбербанка и "Спецсвязи России" пресекать атаки беспилотных аппаратов.
  • Сотрудники этих организаций могут подавлять или преобразовывать сигналы дистанционного управления беспилотниками, воздействовать на их пульты управления, повреждать или уничтожать аппараты для защиты охраняемых объектов и людей.
  • Закон призван защитить объекты ЦБ, в том числе в новых регионах, на фоне роста диверсионных и террористических актов с применением беспилотников.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий работникам Банка России, Российского объединения инкассации (Росинкас), Сбербанка и "Спецсвязи России" пресекать атаки беспилотных аппаратов. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Документ разрешает сотрудникам ЦБ, Росинкаса, Сбербанка и ФГУП "Главный центр специальной связи" ("Спецсвязь России") пресекать функционирование беспилотных воздушных, подводных и надводных судов и аппаратов, беспилотных транспортных средств и иных автоматизированных беспилотных комплексов в целях отражения нападения либо угрозы нападения на охраняемые объекты и находящихся на них людей.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Путин подписал закон о проведении проверок с использованием беспилотников
29 декабря 2025, 11:40
Делать это они смогут в том числе путем подавления или преобразования сигналов дистанционного управления беспилотниками, воздействия на их пульты управления, а также повреждения или уничтожения самих аппаратов.
Аналогичные полномочия сейчас есть у ведомственной охраны, силовых структур и Росгвардии.
Закон, в частности, призван защитить объекты ЦБ в период проведения спецоперации, в том числе расположенные в новых регионах, на фоне усилившегося роста диверсионных и террористических актов с применением беспилотников, говорится в сопроводительных материалах к закону.
При этом Банк России наделяется полномочиями определять порядок принятия решения по пресечению функционирования беспилотников и утверждать перечень должностных лиц ЦБ и объединения "Росинкас", уполномоченных принимать такие решения. В отношении Сбербанка аналогичными полномочиями наделяется правительство РФ, а в отношении "Спецсвязи России" – Минцифры РФ.
Закон вступает в силу со дня официального опубликования.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.05.2026
Путин подписал закон о праве таможенников уничтожать беспилотники
2 мая, 14:28
 
РоссияВладимир ПутинСбербанк РоссииЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала