Путин разрешил сотрудникам ЦБ, Росинкаса и Сбербанка пресекать атаки БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин подписал закон, разрешающий работникам Банка России, Росинкаса, Сбербанка и "Спецсвязи России" пресекать атаки беспилотных аппаратов.
- Сотрудники этих организаций могут подавлять или преобразовывать сигналы дистанционного управления беспилотниками, воздействовать на их пульты управления, повреждать или уничтожать аппараты для защиты охраняемых объектов и людей.
- Закон призван защитить объекты ЦБ, в том числе в новых регионах, на фоне роста диверсионных и террористических актов с применением беспилотников.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий работникам Банка России, Российского объединения инкассации (Росинкас), Сбербанка и "Спецсвязи России" пресекать атаки беспилотных аппаратов. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Документ разрешает сотрудникам ЦБ, Росинкаса, Сбербанка и ФГУП "Главный центр специальной связи" ("Спецсвязь России") пресекать функционирование беспилотных воздушных, подводных и надводных судов и аппаратов, беспилотных транспортных средств и иных автоматизированных беспилотных комплексов в целях отражения нападения либо угрозы нападения на охраняемые объекты и находящихся на них людей.
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Делать это они смогут в том числе путем подавления или преобразования сигналов дистанционного управления беспилотниками, воздействия на их пульты управления, а также повреждения или уничтожения самих аппаратов.
Аналогичные полномочия сейчас есть у ведомственной охраны, силовых структур и Росгвардии.
Закон, в частности, призван защитить объекты ЦБ в период проведения спецоперации, в том числе расположенные в новых регионах, на фоне усилившегося роста диверсионных и террористических актов с применением беспилотников, говорится в сопроводительных материалах к закону.
При этом Банк России наделяется полномочиями определять порядок принятия решения по пресечению функционирования беспилотников и утверждать перечень должностных лиц ЦБ и объединения "Росинкас", уполномоченных принимать такие решения. В отношении Сбербанка аналогичными полномочиями наделяется правительство РФ, а в отношении "Спецсвязи России" – Минцифры РФ.
Закон вступает в силу со дня официального опубликования.