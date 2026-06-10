Путин направил приветствие участникам и гостям форума "ШУМ"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин приветствовал участников и гостей всероссийского молодежного образовательного форума "ШУМ".
- Глава государства отметил, что проект "ШУМ" получил широкое признание и дополнил масштабную работу по продвижению креативных индустрий.
- Президент подчеркнул, что участников форума ждут различные мероприятия, а особое внимание в программе уделено Калининградской области.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам и гостям всероссийского молодежного образовательного форума "ШУМ" отметил, что за прошедшие годы проект получил широкое признание и дополнил масштабную работу по продвижению креативных индустрий, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
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"Дорогие друзья! Приветствую вас по случаю открытия всероссийского молодежного образовательного форума "ШУМ", который уже в пятый раз объединяет вокруг своих целей молодых профессионалов и юные таланты из разных регионов страны", - говорится в тексте телеграммы.
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Как отмечается, за прошедшие годы проект получил широкое признание, значительно укрепил свой просветительский, консолидирующий потенциал. "Гармонично дополнил масштабную работу, которая ведется в нашей стране в рамках продвижения медиатехнологий, креативных индустрий в целом", - подчеркивается в телеграмме.
Глава государства добавил, что участников форума ждут технические задачи и совместные творческие проекты, а также мастер-классы, конкурсы и дискуссии. Российский лидер отметил, что особое внимание в программе уделено Калининградской области. Регион в этом году отмечает свой 80-летний юбилей.
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"Уверен, что "ШУМ" вновь пройдет с успехом, вдохновит вас на новые достижения в жизни, учебе, труде. И конечно, поздравляю с наступающим праздником – Днем России", - добавил Путин.
Президент России пожелал гостям и участникам образовательного форума всего самого доброго.
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