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Путин поздравил балерину Захарову с днем рождения - РИА Новости, 10.06.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
18:24 10.06.2026
Путин поздравил балерину Захарову с днем рождения

Путин поздравил балерину, ректора МГАХ Захарову с днем рождения

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкСветлана Захарова
Светлана Захарова - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин поздравил ректора МГАХ, приму-балерину Большого театра, народную артистку России Светлану Захарову с днем рождения.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил ректора Московской государственной академии хореографии (МГАХ), приму-балерину Большого театра, народную артистку РФ Светлану Захарову с днем рождения.
Министр культуры РФ Ольга Любимова в ходе совещания главы государства с членами правительства рассказала, что в среду празднует свой день рождения ректор МГАХ.
"Поздравим ее все вместе", - сказал, в свою очередь, Путин.
Балерина Светлана Захарова - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
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КультураОбществоРоссияВладимир ПутинСветлана ЗахароваОльга ЛюбимоваБольшой театр
 
 
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