Путин поздравил балерину Захарову с днем рождения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин поздравил ректора МГАХ, приму-балерину Большого театра, народную артистку России Светлану Захарову с днем рождения.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил ректора Московской государственной академии хореографии (МГАХ), приму-балерину Большого театра, народную артистку РФ Светлану Захарову с днем рождения.
Министр культуры РФ Ольга Любимова в ходе совещания главы государства с членами правительства рассказала, что в среду празднует свой день рождения ректор МГАХ.
"Поздравим ее все вместе", - сказал, в свою очередь, Путин.
Биография Светланы Захаровой
10 июня 2024, 01:59