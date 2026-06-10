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Путин призвал модернизировать Московскую академию хореографии - РИА Новости, 10.06.2026
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Культура
 
18:06 10.06.2026
Путин призвал модернизировать Московскую академию хореографии

Путин указал на необходимость модернизации Московской академии хореографии

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконфереции совещание с членами правительства РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконфереции совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконфереции совещание с членами правительства РФ
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин указал на необходимость модернизации Московской государственной академии хореографии.
  • Ольга Любимова сообщила, что Минкульт совместно с новым ректором академии активно работает над этим вопросом.
  • Президент поручил Мишустину совместно с властями Москвы оказать содействие в решении вопроса модернизации академии.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства указал на необходимость модернизации Московской государственной академии хореографии.
«

"Вы упомянули Московскую академию хореографии. Надеюсь, не ошибаюсь, но, мне кажется, она сама уже требует модернизации", - сказал Путин, обращаясь к министру культуры РФ Ольге Любимовой.

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Любимова в ответ сообщила, что министерство активно работает над этим вопросом совместно с новым ректором академии Светланой Захаровой.
«
"Сейчас готовится проектно-сметная документация. И вы абсолютно справедливо говорите о том, что инфраструктура даже главного московского здания нашего хореографического училища, конечно, требует модернизации", - отметила министр.
В свою очередь, глава государства поручил председателю правительства РФ Михаилу Мишустину совместно с властями Москвы оказать содействие в решении этого вопроса.
"Михаил Владимирович, прошу вас тоже обратить на это внимание. Нужно вместе с московскими властями объединить усилия и помочь. Это одно из ведущих профильных учебных заведений страны", - заключил Путин.
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КультураРоссияМоскваВладимир ПутинОльга ЛюбимоваСветлана ЗахароваМосковская государственная академия хореографии
 
 
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