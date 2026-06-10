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Путин поддержал идею "отложенного" налогового инвествычета - РИА Новости, 10.06.2026
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18:00 10.06.2026
Путин поддержал идею "отложенного" налогового инвествычета

Путин заявил, что поддерживает предложения об отложенном налоговом инвествычете

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконфереции совещание с членами правительства РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконфереции совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконфереции совещание с членами правительства РФ
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин поддержал идею введения "отложенного" федерального налогового инвествычета.
  • Вычет предполагает, что компания инвестирует сегодня, а право уменьшить налог на прибыль получает в будущем, например, через пять лет.
  • Глава "Деловой России" Алексей Репик считает текущую конфигурацию федерального инвестиционного налогового вычета ограниченной и не влияющей на принятие инвестиционных решений.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал идею главы "Деловой России" Алексея Репика о введении "отложенного" федерального налогового инвествычета, который позволит бизнесу уменьшать налог на прибыль через некоторое время после запуска проекта.
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"Важно переосмыслить подход к стимулированию инвестиционной активности. ... Считаю возможным рассмотреть новый формат работы - "отложенный" федеральный налоговый инвестиционный вычет. Компания инвестирует сегодня, а право уменьшить налог на прибыль получает в будущем, например, через пять лет, когда проект создаст дополнительную налоговую базу", - сказал Репик, выступая на совещании с членами правительства.
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Он пояснил, что в текущей конфигурации федеральный инвестиционный налоговый вычет "не значим, обременен набором ограничений, по сути не влияет на принятие инвестиционных решений никаким образом". Однако сама идея правильная, поскольку позволяет поддерживать тех, кто инвестирует в будущее.
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"Я, кстати говоря, согласен с Репиком. ... Нет проекта и нет доходов, а появятся - будут доходы в будущем", - прокомментировал президент.
С прошлого года в России начал действовать новый инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль - федеральный. Размер вычета составит 3%. Именно на такую величину может быть уменьшен платеж по налогу на прибыль при условии, что эти средства будут инвестированы в развитие производства.
Пользоваться им могут компании, включенные в специальный перечень правительства. В частности, речь идет о предприятиях общепита, гостиницах, компаниях из сферы информационных технологий, занимающихся научными исследованиями и разработками организациях, компаниях обрабатывающего производства (кроме производителей пищевых продуктов, напитков и табачных изделий).
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