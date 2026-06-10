Путин поддержал идею "отложенного" налогового инвествычета

Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Путин поддержал идею введения "отложенного" федерального налогового инвествычета.

Вычет предполагает, что компания инвестирует сегодня, а право уменьшить налог на прибыль получает в будущем, например, через пять лет.

Глава "Деловой России" Алексей Репик считает текущую конфигурацию федерального инвестиционного налогового вычета ограниченной и не влияющей на принятие инвестиционных решений.

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал идею главы "Деловой России" Алексея Репика о введении "отложенного" федерального налогового инвествычета, который позволит бизнесу уменьшать налог на прибыль через некоторое время после запуска проекта.

« "Важно переосмыслить подход к стимулированию инвестиционной активности. ... Считаю возможным рассмотреть новый формат работы - "отложенный" федеральный налоговый инвестиционный вычет. Компания инвестирует сегодня, а право уменьшить налог на прибыль получает в будущем, например, через пять лет, когда проект создаст дополнительную налоговую базу", - сказал Репик, выступая на совещании с членами правительства.

Он пояснил, что в текущей конфигурации федеральный инвестиционный налоговый вычет "не значим, обременен набором ограничений, по сути не влияет на принятие инвестиционных решений никаким образом". Однако сама идея правильная, поскольку позволяет поддерживать тех, кто инвестирует в будущее.

« "Я, кстати говоря, согласен с Репиком . ... Нет проекта и нет доходов, а появятся - будут доходы в будущем", - прокомментировал президент.

С прошлого года в России начал действовать новый инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль - федеральный. Размер вычета составит 3%. Именно на такую величину может быть уменьшен платеж по налогу на прибыль при условии, что эти средства будут инвестированы в развитие производства.