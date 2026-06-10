Россия ничего не делает искусственно по курсу валют, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что Россия ничего не предпринимает искусственно по курсу валют.
- Президент отметил, что Россия может рассчитывать на снижение ключевой ставки и достижение других необходимых параметров, влияющих на курс валют.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Россия ничего не предпринимает искусственно по курсу валют, заявил президент России Владимир Путин.
Во время совещания с членами правительства он отметил, что Россия сегодня может рассчитывать на снижение ключевой ставки и достижение других необходимых параметров, которые будут отражаться на курсе валют.
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"Искусственно мы здесь ничего не делаем", - сказал Путин.
Президент отметил, что специалисты, в том числе и инвесторы, должны оценивать ситуацию.