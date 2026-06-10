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Россия ничего не делает искусственно по курсу валют, заявил Путин - РИА Новости, 10.06.2026
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17:50 10.06.2026
Россия ничего не делает искусственно по курсу валют, заявил Путин

Путин заявил, что Россия не делает ничего искусственно по изменению курса валют

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконфереции совещание с членами правительства РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконфереции совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконфереции совещание с членами правительства РФ
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин заявил, что Россия ничего не предпринимает искусственно по курсу валют.
  • Президент отметил, что Россия может рассчитывать на снижение ключевой ставки и достижение других необходимых параметров, влияющих на курс валют.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Россия ничего не предпринимает искусственно по курсу валют, заявил президент России Владимир Путин.
Во время совещания с членами правительства он отметил, что Россия сегодня может рассчитывать на снижение ключевой ставки и достижение других необходимых параметров, которые будут отражаться на курсе валют.
«
"Искусственно мы здесь ничего не делаем", - сказал Путин.
Президент отметил, что специалисты, в том числе и инвесторы, должны оценивать ситуацию.
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