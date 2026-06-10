Путину рассказали, как "подогревают" Черное море для отдыха детей

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину в ходе совещания с правительством рассказали, как на черноморском побережье "подогревают" море для отдыха детей.

"У нас на сегодняшний день полностью открыт и готов пляж, мы получили санэпидзаключение. Ждем и пытаемся даже сами в какой-то мере согреть море, чтобы пойти искупать детей. Поэтому у нас все хорошо", - отметил Димоев.