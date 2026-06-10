Путину рассказали, как "подогревают" Черное море для отдыха детей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством принял участие в открытии объектов детского отдыха в разных регионах России по видеосвязи.
- Гендиректор частного детского курорта «Вита» в Анапе Василий Димоев рассказал о готовности пляжа к летнему сезону и получении санэпидзаключения.
- Президент Путин с улыбкой поинтересовался у Димоева, как организован процесс «подогрева» моря, на что получил ответ, что «вместе с детьми пытаются создать настроение».
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину в ходе совещания с правительством рассказали, как на черноморском побережье "подогревают" море для отдыха детей.
Глава государства в среду в рамках совещания с членами правительства принял участие в открытии объектов детского отдыха в разных регионах России, которое прошло по видеосвязи.
Путин поинтересовался состоянием пляжей в Анапе
Вчера, 16:36
"У нас на сегодняшний день полностью открыт и готов пляж, мы получили санэпидзаключение. Ждем и пытаемся даже сами в какой-то мере согреть море, чтобы пойти искупать детей. Поэтому у нас все хорошо", - отметил Димоев.
Путин попросил уточнить, как организован этот процесс "подогрева".
"Как же вы греете? Нагревателями, что ли?" - с улыбкой спросил президент.
"Вместе с детьми пытаемся создать настроение", - ответил директор детского курорта.
Путин в ответ пожелал ему хорошего настроения и удачной работы.