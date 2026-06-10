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Путину рассказали, как "подогревают" Черное море для отдыха детей - РИА Новости, 10.06.2026
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17:38 10.06.2026

Путину рассказали, как "подогревают" Черное море для отдыха детей

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкОтдыхающие на море в Сочи
Отдыхающие на море в Сочи - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
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Отдыхающие на море в Сочи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством принял участие в открытии объектов детского отдыха в разных регионах России по видеосвязи.
  • Гендиректор частного детского курорта «Вита» в Анапе Василий Димоев рассказал о готовности пляжа к летнему сезону и получении санэпидзаключения.
  • Президент Путин с улыбкой поинтересовался у Димоева, как организован процесс «подогрева» моря, на что получил ответ, что «вместе с детьми пытаются создать настроение».
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину в ходе совещания с правительством рассказали, как на черноморском побережье "подогревают" море для отдыха детей.
Глава государства в среду в рамках совещания с членами правительства принял участие в открытии объектов детского отдыха в разных регионах России, которое прошло по видеосвязи.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
Путин поинтересовался состоянием пляжей в Анапе
Вчера, 16:36
Гендиректор частного детского курорта "Вита" в Анапе Василий Димоев рассказал о работе организации и подготовке объектов к летнему сезону. Путин, в свою очередь, поинтересовался у него состоянием пляжей в Анапе.
"У нас на сегодняшний день полностью открыт и готов пляж, мы получили санэпидзаключение. Ждем и пытаемся даже сами в какой-то мере согреть море, чтобы пойти искупать детей. Поэтому у нас все хорошо", - отметил Димоев.
Путин попросил уточнить, как организован этот процесс "подогрева".
"Как же вы греете? Нагревателями, что ли?" - с улыбкой спросил президент.
"Вместе с детьми пытаемся создать настроение", - ответил директор детского курорта.
Путин в ответ пожелал ему хорошего настроения и удачной работы.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
Путин: немало детей приезжают в российские центры из-за границы
Вчера, 16:15
 
РоссияЧерное мореАнапаВладимир Путин
 
 
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