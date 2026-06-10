Меры по снижению инфляции дают результат, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что принимаемые меры по снижению инфляции в России дают результат.
- По его словам, инфляция снижается и составляет чуть более пяти процентов.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Принимаемые меры по снижению инфляции в России дают результат, заявил президент РФ Владимир Путин.
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"Ситуация под контролем, это очевидные совершенно вещи, и принимаемые меры дают искомый результат. Инфляция-то падает, уже пять с небольшим процентов", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ.