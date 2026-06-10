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Меры по снижению инфляции дают результат, заявил Путин - РИА Новости, 10.06.2026
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17:32 10.06.2026 (обновлено: 17:46 10.06.2026)
Меры по снижению инфляции дают результат, заявил Путин

Путин заявил, что принимаемые меры по снижению инфляции дают результат

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин заявил, что принимаемые меры по снижению инфляции в России дают результат.
  • По его словам, инфляция снижается и составляет чуть более пяти процентов.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Принимаемые меры по снижению инфляции в России дают результат, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Ситуация под контролем, это очевидные совершенно вещи, и принимаемые меры дают искомый результат. Инфляция-то падает, уже пять с небольшим процентов", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ.
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