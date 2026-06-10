Инвестиционной паузы в России нет, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин заявил, что инвестиционной паузы в России нет, процесс продолжается.
- Он добавил что существует инвестиционная сдержанность, которая связана с макроэкономикой и мерами экономических и финансовых властей.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Инвестиционной паузы в России нет, процесс продолжается, но существует инвестиционная сдержанность, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Все-таки инвестпаузы нет, инвестиционный процесс-то продолжается, в известной степени можно, мне кажется, было бы говорить об инвестиционной сдержанности, что само по себе понятно, потому что продиктовано вопросами, связанными с макроэкономикой и принимаемыми мерами экономических и финансовых властей", - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ.
Он отметил, что правительство, принимая меры по снижению инфляции, понимало, что это отразится на темпах экономического роста и инвестиционной деятельности. Глава государства вспомнил, как кто-то из членов кабмина говорил о необходимости, чтобы инвестиционная пауза не привела к заморозке экономики. Но, по его словам, справедливо было бы сказать, что такой паузы нет.