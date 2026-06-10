Инвестиционной паузы в России нет, заявил Путин

Он отметил, что правительство, принимая меры по снижению инфляции, понимало, что это отразится на темпах экономического роста и инвестиционной деятельности. Глава государства вспомнил, как кто-то из членов кабмина говорил о необходимости, чтобы инвестиционная пауза не привела к заморозке экономики. Но, по его словам, справедливо было бы сказать, что такой паузы нет.