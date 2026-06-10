Путин подписал закон о финансовой поддержке добычи лечебных грязей

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий государству оказывать финансовую поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП), которые занимаются добычей и (или) реализацией лечебных грязей.

Новый закон делает исключение для лечебных грязей, позволяя предоставлять финансовую поддержку МСП в этой сфере, несмотря на предыдущие ограничения.

Санаторно-курортные организации, занимающиеся добычей лечебных грязей по лицензии, получат доступ к субсидиям, бюджетным инвестициям и госгарантиям.

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий государству оказывать финансовую поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП), которые занимаются добычей и (или) реализацией лечебных грязей.

Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Ранее законодательство РФ не позволяло оказывать финансовую поддержку из федерального, региональных и местных бюджетов субъектам МСП, которые занимаются производством и (или) реализацией подакцизных товаров, а также добычей и (или) реализацией полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых (ОПИ) и минеральных питьевых вод, если иное не предусмотрено правительством РФ.

Новый закон делает такое исключение и для лечебных грязей. Это позволит предоставлять финансовую поддержку субъектам МСП в этой сфере.

В результате санаторно-курортные организации, которые относятся к субъектам МСП и занимаются добычей лечебных грязей по лицензии, получат доступ к субсидиям, бюджетным инвестициям и госгарантиям в рамках соответствующих программ поддержки.