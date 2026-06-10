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Путин подписал закон о финансовой поддержке добычи лечебных грязей - РИА Новости, 10.06.2026
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17:17 10.06.2026
Путин подписал закон о финансовой поддержке добычи лечебных грязей

Путин подписал закон о поддержке МСП, занимающихся добычей лечебных грязей

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий государству оказывать финансовую поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП), которые занимаются добычей и (или) реализацией лечебных грязей.
  • Новый закон делает исключение для лечебных грязей, позволяя предоставлять финансовую поддержку МСП в этой сфере, несмотря на предыдущие ограничения.
  • Санаторно-курортные организации, занимающиеся добычей лечебных грязей по лицензии, получат доступ к субсидиям, бюджетным инвестициям и госгарантиям.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий государству оказывать финансовую поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП), которые занимаются добычей и (или) реализацией лечебных грязей.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
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Ранее законодательство РФ не позволяло оказывать финансовую поддержку из федерального, региональных и местных бюджетов субъектам МСП, которые занимаются производством и (или) реализацией подакцизных товаров, а также добычей и (или) реализацией полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых (ОПИ) и минеральных питьевых вод, если иное не предусмотрено правительством РФ.
Новый закон делает такое исключение и для лечебных грязей. Это позволит предоставлять финансовую поддержку субъектам МСП в этой сфере.
В результате санаторно-курортные организации, которые относятся к субъектам МСП и занимаются добычей лечебных грязей по лицензии, получат доступ к субсидиям, бюджетным инвестициям и госгарантиям в рамках соответствующих программ поддержки.
Закон вступает в силу со дня официального опубликования.
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