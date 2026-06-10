Путин подписал закон о полномочиях ФСО по прогнозированию угроз

Краткий пересказ от РИА ИИ Путин подписал закон, который возлагает на ФСО полномочия по прогнозированию и выявлению угроз безопасности охраняемых объектов.

Руководитель ФСО будет определять полномочия должностных лиц органов госохраны по поощрению и дисциплинарным взысканиям подчиненных военнослужащих.

С 1 сентября 2026 года обеспечение жилыми помещениями специализированного жилищного фонда военнослужащих ФСО России будет осуществляться органами, в ведении которых находятся соответствующие объекты.

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, которым предлагается возложить на ФСО полномочия по прогнозированию и выявлению угроз безопасности охраняемых объектов, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования Президент России Владимир Путин подписал закон, которым предлагается возложить на ФСО полномочия по прогнозированию и выявлению угроз безопасности охраняемых объектов, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно закону, с учетом задач, выполняемых ФСО, на органы госохраны возлагается прогнозирование и выявление угрозы безопасности не только в отношении объектов государственной охраны (мест пребывания и передвижения охраняемых лиц), но и охраняемых объектов (зданий, сооружений, земельных и водных объектов).

Кроме того, руководитель ФСО будет определять полномочия должностных лиц органов госохраны по поощрению и дисциплинарным взысканиям подчиненных военнослужащих.

С 1 сентября 2026 года обеспечение жилыми помещениями специализированного жилищного фонда военнослужащих ФСО России, которые выполняют задачи по обеспечению функционирования связи ряда гособъектов, осуществляется органами, в ведении которых находятся эти объекты.

Подчеркивается, что перечень этих объектов и порядок обеспечения жильем определяется нормативным правовым актом, издаваемым соответствующим федеральным органом совместно с ФСО.