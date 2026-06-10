Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал закон о полномочиях ФСО по прогнозированию угроз - РИА Новости, 10.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:16 10.06.2026
Путин подписал закон о полномочиях ФСО по прогнозированию угроз

Путин подписал закон о полномочиях ФСО в выявлении угроз безопасности

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин подписал закон, который возлагает на ФСО полномочия по прогнозированию и выявлению угроз безопасности охраняемых объектов.
  • Руководитель ФСО будет определять полномочия должностных лиц органов госохраны по поощрению и дисциплинарным взысканиям подчиненных военнослужащих.
  • С 1 сентября 2026 года обеспечение жилыми помещениями специализированного жилищного фонда военнослужащих ФСО России будет осуществляться органами, в ведении которых находятся соответствующие объекты.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, которым предлагается возложить на ФСО полномочия по прогнозированию и выявлению угроз безопасности охраняемых объектов, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно закону, с учетом задач, выполняемых ФСО, на органы госохраны возлагается прогнозирование и выявление угрозы безопасности не только в отношении объектов государственной охраны (мест пребывания и передвижения охраняемых лиц), но и охраняемых объектов (зданий, сооружений, земельных и водных объектов).
Кроме того, руководитель ФСО будет определять полномочия должностных лиц органов госохраны по поощрению и дисциплинарным взысканиям подчиненных военнослужащих.
С 1 сентября 2026 года обеспечение жилыми помещениями специализированного жилищного фонда военнослужащих ФСО России, которые выполняют задачи по обеспечению функционирования связи ряда гособъектов, осуществляется органами, в ведении которых находятся эти объекты.
Подчеркивается, что перечень этих объектов и порядок обеспечения жильем определяется нормативным правовым актом, издаваемым соответствующим федеральным органом совместно с ФСО.
Закон вступает в силу со дня официального опубликования.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
Путин подписал закон об ужесточении требований к подготовке охранников
25 мая, 18:52
 
РоссияВладимир ПутинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала