Путин одобрил арест имущества уехавших за рубеж россиян, нарушивших закон

Меры будут распространяться в том числе на средства на банковских счетах. Стоимость арестованного имущества при этом не ограничивается размером штрафа.

Если человек находится за границей и нет возможности его уведомить, суд должен назначить ему защитника. В случае прекращения дела издержки на его оплату возмещаются за счет федерального бюджета.