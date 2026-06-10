Путин одобрил арест имущества уехавших за рубеж россиян, нарушивших закон

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин подписал закон, предусматривающий арест имущества россиян, находящихся за пределами страны и действующих против ее интересов.
- Меры будут применяться в случае дискредитации Вооруженных сил, призывов к санкциям, пропаганды нацистской символики, производства и распространения экстремистских материалов, а также неуплаты штрафов за такие правонарушения.
- Закон вступит в силу 1 сентября.
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Владимир Путин подписал закон, предусматривающий арест имущества россиян, находящихся за пределами страны и совершивших административные правонарушения против интересов России.
В перечень вошли:
- дискредитация Вооруженных сил;
- призывы к санкциям;
- пропаганда нацистской символики;
- производство и распространение экстремистских материалов;
- а также неуплата штрафа за такие правонарушения.
Меры будут распространяться в том числе на средства на банковских счетах. Стоимость арестованного имущества при этом не ограничивается размером штрафа.
Если человек находится за границей и нет возможности его уведомить, суд должен назначить ему защитника. В случае прекращения дела издержки на его оплату возмещаются за счет федерального бюджета.
Закон вступит в силу с 1 сентября.