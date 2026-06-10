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Путин одобрил арест имущества уехавших за рубеж россиян, нарушивших закон - РИА Новости, 10.06.2026
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17:10 10.06.2026 (обновлено: 17:41 10.06.2026)
Путин одобрил арест имущества уехавших за рубеж россиян, нарушивших закон

Путин подписал закон об аресте имущества уехавших россиян, нарушивших закон

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин подписал закон, предусматривающий арест имущества россиян, находящихся за пределами страны и действующих против ее интересов.
  • Меры будут применяться в случае дискредитации Вооруженных сил, призывов к санкциям, пропаганды нацистской символики, производства и распространения экстремистских материалов, а также неуплаты штрафов за такие правонарушения.
  • Закон вступит в силу 1 сентября.
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Владимир Путин подписал закон, предусматривающий арест имущества россиян, находящихся за пределами страны и совершивших административные правонарушения против интересов России.
В перечень вошли:
  • дискредитация Вооруженных сил;
  • призывы к санкциям;
  • пропаганда нацистской символики;
  • производство и распространение экстремистских материалов;
  • а также неуплата штрафа за такие правонарушения.
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Меры будут распространяться в том числе на средства на банковских счетах. Стоимость арестованного имущества при этом не ограничивается размером штрафа.
Если человек находится за границей и нет возможности его уведомить, суд должен назначить ему защитника. В случае прекращения дела издержки на его оплату возмещаются за счет федерального бюджета.
Закон вступит в силу с 1 сентября.
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