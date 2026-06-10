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Путин поручил Минпросвещения быть в контакте с думскими партиями - РИА Новости, 10.06.2026
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17:03 10.06.2026
Путин поручил Минпросвещения быть в контакте с думскими партиями

Путин поручил Минпросвещения быть в контакте с думскими партиями по соцсфере

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин поручил министерству просвещения поддерживать контакт с думскими партиями по социальным направлениям работы.
  • Путин отметил активность партий в парламенте России по значимым социальным направлениям.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил министерству просвещения быть в контакте с думскими партиями по социальным направлениям работы.
Глава государства в среду собрал совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.
"Знаю, что не только партия "Единая Россия", но и представители других партий, представленных в парламенте России, активно работают по наиболее значимым социальным направлениям. И прошу вас тоже не терять с ними контакта", - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ.
Он отметил, что партии, представленные в Госдуме, стараются вносить свой посильный вклад в данную работу, "и он тоже может быть значительным".
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