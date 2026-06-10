Путин подписал закон о присвоении званий для обучающихся военных

Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Путин подписал закон об уточнении оснований для отсрочки от призыва для граждан, поступивших на службу в органы внутренних дел.

Закон предусматривает присвоение очередного воинского звания до подполковника или капитана 2-го ранга включительно офицерам, обучающимся очно.

Отсрочка от призыва на военную службу предоставляется гражданам, поступившим на службу в органы внутренних дел после окончания соответствующих образовательных организаций или обучающимся по очно-заочной форме, на время службы и обучения.

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об уточнении оснований для отсрочки от призыва для граждан, поступивших на службу в органы внутренних дел, и о присвоении званий до подполковника для офицеров на очном обучении, соответствующий документ размещен на Президент России Владимир Путин подписал закон об уточнении оснований для отсрочки от призыва для граждан, поступивших на службу в органы внутренних дел, и о присвоении званий до подполковника для офицеров на очном обучении, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно документу, офицерам, успешно осваивающим образовательную программу высшего образования по очной форме обучения или готовящим диссертацию в докторантуре в военной образовательной организации или научной организации федерального органа, где законом предусмотрена военная служба, очередное воинское звание до подполковника или капитана 2-го ранга включительно присваивается в день истечения срока военной службы в предыдущем звании независимо от занимаемой должности.

Согласно закону, отсрочка от призыва на военную службу предоставляется гражданам, поступившим на службу в органы внутренних дел непосредственно по окончании образовательных организаций указанных органов при наличии у них специальных званий – на время службы в указанных органах.

Кроме того, отсрочка предоставляется гражданам, поступившим на службу в органы внутренних дел и обучающимся по очно-заочной форме обучения в образовательных организациях указанных органов при наличии у них специальных званий – на период обучения и на время службы в указанных органах после завершения обучения.