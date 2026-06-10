Путин подписал закон об упрощении процедур при сохранении объектов наследия

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент России Владимир Путин подписал закон о сокращении сроков и упрощении процедур при работах по сохранению объектов культурного наследия.

Закон отменяет государственную историко-культурную экспертизу проектной документации и согласование с органами охраны, а также исключает необходимость получать отдельные задания и разрешения на ряд работ.

Упрощенный порядок будет применяться, если работы не затрагивают характеристики надежности и безопасности объекта, в противном случае будут действовать нормы Градостроительного кодекса.

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о сокращении сроков и упрощении процедур при работах по сохранению объектов культурного наследия, соответствующий документ размещен на Президент России Владимир Путин подписал закон о сокращении сроков и упрощении процедур при работах по сохранению объектов культурного наследия, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно закону, отменяется государственная историко-культурная экспертиза проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, а также ее согласование с органами охраны.

Новой нормой также исключается необходимость получать отдельные задания и разрешения, в том числе на проведение научно-исследовательских и изыскательских работ по оценке сохранности объекта, на осуществление технического и авторского надзора, на научное руководство работами. Вместо этого разрешения и задания будут подтверждаться записями в реестре заданий и реестре разрешений.

Упрощенный порядок будет применяться в случаях, когда работы не затрагивают конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта, а если такие характеристики затрагиваются, то будет сохраняться действие норм Градостроительного кодекса.

Согласно закону, орган охраны объектов культурного наследия один раз в 5 лет, а также при угрозе сохранности объекта, будет проводить его обследование и составлять акт технического состояния, который будет действовать до составления нового. Если из акта будет следовать необходимость работ, орган направит собственнику уведомление о проведении научно-исследовательских и изыскательских работ с указанием срока.