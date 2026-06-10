Путин подписал закон о страховании жизни с доходностью

Краткий пересказ от РИА ИИ Путин подписал закон о страховании жизни с объявленной или расчетной доходностью.

Закон предусматривает два вида страхования жизни: с объявленной доходностью, где размер выплачиваемого инвестиционного дохода зависит от общей инвестиционной деятельности страховщика, и с расчетной доходностью, где инвестиционный доход зависит от прибыльности конкретных активов и иных рыночных факторов.

Договоры страхования жизни с расчетной доходностью смогут заключать только квалифицированные инвесторы, которые единовременно уплатили страховую премию в размере не менее 6 миллионов рублей.

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о страховании жизни с объявленной или с расчетной доходностью, соответствующий документ размещен Президент России Владимир Путин подписал закон о страховании жизни с объявленной или с расчетной доходностью, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Закон направлен на защиту интересов граждан при использовании сложных страховых продуктов. Он предусматривает страхование жизни с доходностью, которое подразделяется на два вида.

Так, при страховании жизни с объявленной доходностью размер выплачиваемого инвестиционного дохода будет зависеть от общей инвестиционной деятельности страховщика, без привязки к конкретным активам. А в случае страхования жизни с расчетной доходностью инвестиционный доход будет зависеть от прибыльности конкретных активов и иных рыночных факторов.

Однако договоры страхования жизни с расчетной доходностью смогут заключать лишь квалифицированные инвесторы, которые единовременно уплатили страховую премию в размере не менее 6 миллионов рублей. Это некоторый барьер на вход для людей, которые не могут позволить себе крупные вложения, пояснял ранее директор департамента страхового рынка Банка России Илья Смирнов.

Эти страховые продукты подойдут инвесторам с разным уровнем квалификации и капиталом – каждый сможет выбрать оптимальную стратегию вложения средств, говорил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков . Благодаря этому фондовый рынок получит новый источник длинных денег, отмечал он.

Условия договора страхования жизни могут предусматривать увеличение страховой суммы и выкупной суммы (возвращается клиенту при досрочном расторжении договора) на уровень инфляции, ключевую ставку ЦБ или иной индикатор денежного рынка, публикуемый Банком России. При этом уменьшение данных сумм в зависимости от данных показателей не допускается.

В законе уточняется, что при осуществлении личного страхования страховая выплата будет производиться лишь лицу, имеющему право на ее получение по договору страхования. А размеры страховой и выкупной сумм по договору страхования жизни не могут быть поставлены в зависимость от доходности по какому-либо конкретному активу, группе активов, значений показателей или наступления обстоятельств, предусмотренных законом о рынке ценных бумаг.